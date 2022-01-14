Mustafa Kurutlu kimdir? Furia yeni şarkı hazırlığında! Fenomen Furia nereli?

Sosyal medya fenomeni Furia yeni şarkısı için hazırlıklara başladı. 2021 yılında sözü ve düzenlemesi kendine ait Vazgeçmem Senden şarkısıyla müzik piyasasına adım atan Furia, 2022 yılında çok daha iddialı parçalarla müzik piyasasında olacağının sinyallerini verdi. Yurt dışındaki müziği takip eden Furia adlı Mustafa Kurutlu Türkiye’de yapılmamışı yapmak istiyor.