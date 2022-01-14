Mustafa Kurutlu kimdir? Furia yeni şarkı hazırlığında! Fenomen Furia nereli?

HABER: HAKAN KANBUROĞLU
Gençlerin elinden tutulması gerektiğini belirten Mustafa Kurutlu yeni şarkılarla listelerde yer alacak.
Mustafa Kurutlu Kimdir? Furia adlı Mustafa Kurutlu Nereli?
Mustafa Kurutlu sosyal medyada Furia adını kullanmaktadır. 1996 yılının temmuz ayında dünyaya gelen genç isim Antalya’nın Manavgat ilçesinde doğmuştur. Viyanada yaşamakta olan başarılı fenomen Furia’nın memleketi Konyadır. 2021 yılında söz ve düzenlemesi kendisine ait olan Vazgeçmem Senden isimli şarkı ile çıkış yakalamıştır.
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