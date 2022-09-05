Mustafa Batur'dan Tüm Dünyaya Master Class Şöleni

HABER: DİNÇER KARACALAR

Mesleğinde, adını dünyaya duyuran uluslararası projelere imza atarak dünya starlarını ve ünlüleri sık sık salonlarında ağırlayan ünlü kuaför Mustafa Batur, dünyada bir ilki gerçekleştirerek 25 Eylül 2022'de Grand Cevahir Hotel'de tüm dünyadan 600 kuaförün katılacağı uluslararası master class eğitimi vererek, İstanbul'u adeta güzellik üssüne çevirmeye hazırlanıyor.

5 kıtadan 600 kuaförün katılım sağlayacağı dünyanın en büyük kuaförlük master class eğitimini verecek olan Mustafa Batur, ''Türkiye ve özellikle İstanbul, sağlık turizmi ve güzellik sektöründe dünyada çok önemli bir konumda. Tüm dünyadan 600 kuaförün katılım sağlayacağı ve dünyanın en büyük uluslararası master class eğitimini verecek olmaktan ve ülkemi bu şeklde temsil edecek olmaktan dolayı çok gururluyum'' dedi.

25 Eylül'de Grand Cevahir Hotel'de yapılacak olan uluslararası kuaförlük master class şöleni için tüm kontenjanların dolduğunu vurgulayan Batur, ''Bir Türk olarak 5 kıtadan 600 meslektaşıma eğitim verecek olmak ve Türklerin bu sektörde ne kadar iyi olduklarını tüm dünyaya göstermek çok gurur verici''