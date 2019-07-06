RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

2019 SİNEMA GÜZELİ ERKELERDE 2.LİĞİ KAZANAN

MUSTAFA BADEMOĞLU

BİRAZ SENİ TANIYABİLİR MİYİZ, KENDİNİ ANLATABİLİR MİSİN?

24 yaşındayım Aydın’da doğdum, Samsun’da anneannem ile büyüdüm. Gençlik yıllarım da Antalya’da geçti. Çocukluktan itibaren spora hevesliydim, Kepez Belediye takımında, 6 yıl basketbol oynadım. Bunun yanı sıra lisanslı yüzücüyüm. Halen de yüzmek en büyük tutkumdur. Üniversite yıllarında İstanbul’a geldim. Fiziki özelliklerim sebebiyle insanlar beni oyunculuk mesleğine heveslendirmeye başladı. Bu heves yavaş yavaş meraka dönüştü. Hiçbir şeyi amatörce yapmayı sevmediğim için eğitim almaya karar verdim. Sadri Alışık kursuyla başlayan eğitim serüvenime Tümay Özokur Akademi’de devam ettim. Halen Ayşegül Baydar ile özel derslerimiz sürüyor. Tek başıma kamp yapmak, film seyretmek ve at binmek en keyif aldığım anlardır.

SİNEMA GÜZELİ YARIŞMASI HAKKINDA KONUŞALIM NELER YAŞANDI?

Hayatımda her zaman gülümseyerek ve heyecanla hatırlayacağım özel bir anı olarak kalacak. Çekişmeli bir geceydi. Yetenek yarışması olması çok önemliydi. Şimdilerde ülkemizin dizi sektöründe, ülkelerarası fark edilir bir konumda olması sebebiyle bizim gibi arkadaşların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Gençlerin kendilerini gösterebileceği platformların çoğalması gerekiyor. Bu sebeple başta Hakan Solaker olmak üzere emek veren tüm ekip ve kurumlara gerçekten teşekkür ediyorum.

NASIL BİR ORTAMDA YETİŞTİNİZ NEREDE BÜYÜDÜNÜZ?

Ben şehirlerarası büyüyen bir çocuğum. Hayatı, anneannemin sıcacık sevgi dolu koynunda öğrenmeye başladım. Onu geçtiğimiz günlerde kaybettim ve rahmetle anıyorum üzerimde çok emeği vardır. Daha sonra annem ve babamın yanına Antalya’ya gittim. Ortaokul ve lise hayatım yoğunlukla spor ile geçti. Derslerle aram çok iyi değildi ama sporda çok başarılıydım.

CANLANDIRDIĞINIZ KARAKTERİN SİZE EN ÇOK BENZEYEN YÖNÜ NEDİR?

Yarışmada canlandırdığım karakter usta oyuncu Bulut Aras’ın oynadığı karakterdi. Bıçkın biraz da muzip bir tavrı vardı… Sanırım muzip olan yanımızla buluştuk. Bakışlarda yakalamaya çalıştığım oydu. Bizi sahneye çalıştıran hocamız Meriç Başaran’dı ve çözümlerken çok yardımcı oldu sağ olsun, bu başarıyı ona borçluyum.

HAYATINIZ BOYUNCA KAÇ FARKLI KARAKTER CANLANDIRABİLECEĞİNİZE İNANIYORSUNUZ?

Ben kendime güveniyorum her karakteri oynayabilmek için elimden geleni yapacağım ama elbet bunu zaman gösterecek. Şuan gelen auditıonlarda her seferinde farklı karakterlerle yüzleşiyoruz. Tecrübe ile yolumuzu bulacağız elbet.

OYUNCULUĞUN SİZİ BESLEYEN TARAFLARI NEDİR?

Duyguları çözümlemek ve de yüzleşmek…

SİNEMA DİZİ TİYATRO ÇOK MU FARKLIDIR BU 3 ALANDA OYUNCULUK?

Tiyatro; özgürdür, sınırlı bir alanı yoktur. Oyuncu kişisi için yani ‘oynamak’ açlığının doya doya giderileceği bir alandır. Sinema; senarist ve yönetmenin dünyasına hizmet ediyor. Dizi ise ekrandaki izleyici için yapılıyor. Yani oyuncunun kendini doya doya ifade edebildiği yer bence sahne…

SENİN GİBİ SANATÇI OLMAK İSTEYEN YAŞITLARINA NELER ÖNERİRSİN?

Çok klişe belki ama “sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” Bizim jenerasyon sağlığına pek önem vermeyen, daha günlük yaşayan bir jenerasyon maalesef. Bu sebeple daha düzenli yaşamak ve spor yapmak bence şart. Yanı sıra sabırsız olduğumuzu düşünüyorum oysa ki bu iş uzun bir maraton koşusu sabırlı, istikrarlı olmalı ve gerçekten çok emek vermeliyiz. Menajerim Tümay Özokur’un rahmetlik babası Naci amcanın bir lafı var çok seviyorum “ hayatta en kolay şey sıradan insan olmak” İşte ben sıradan olmak istemiyorum.

OYUNCULUKTAKİ HEDEFİN NEDİR?

Adımın kalıcı bir marka olabilmesini arzu ediyorum.

TERS KÖŞE YAPIP İDDİALI ROLLERDE OYNAR MISIN?

Kesinlikle bu işteki en büyük arzum diyebilirim çünkü artık ters köşe yapan oyuncuları izlemek çok keyif veriyor bunun güzel örneklerini görüyoruz. Yukarıda da söyledim sıradanlıktan çıkmak ve fark yaratmak peşindeyim. Bunun içinde sınırlarımı daima zorlayacağım. Bana bakıp sadece, “ne yakışıklı ve ne kadar masum yüzlü çocuk” denmesini istemiyorum, bu dış görünüş algısının yıkılmasının gerektiğini düşünüyorum. Bana sorulan ilk soru boyum ile ilgili mesela bu ileride belki de en büyük avantajım olacak. Benim boyumda çok iyi oyuncu örnekleri var dünya üzerinde. Şans verilmesi gerekiyor ki biz de eteğimizdeki taşları dökelim.

SENCE TİYATRO NEDİR VE NEDEN DEĞERLİ? SENCE BEKLEDİĞİ ÖNEMİ GÖRÜYOR MU VE GENÇLERİN TİYATROYA OLAN İLGİSİ NASIL ? PEKİ TİYATRONUN GELECEĞİ NEREYE GİDİYOR?

Tiyatro, dizi film ya da sinema bunlar son dönemde kardeş oldu, zincir gibi birbirine bağlandı ve birbirini destekler oldu. Popüler olan oyuncu tiyatro yaptığında maalesef ki gişeye katkı sağlıyor. Bu aslında üzücü bir gerçek. Daha önce de belirttim tiyatro er meydanı. Daha çok donanım daha çok emek gerektiriyor. Şimdilerde hak ettiği değeri görmeye başladı. Gençlerin ilgisi de her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde en eski mesleklerden biri. Sahnede olmak bence çok muhteşem bir duygu. Dilerim bir gün ödül alabilecek seviyeye gelirim.

HANGİ ROLLERDE YER ALMAK İİSTİYORSUN?

Dönem işleri çok cazip geliyor bana, sancılı karakteri seviyorum.

BAŞARILI OLMUŞ TÜRK OYUNCULARDA EN ÇOK KİMİ ÖRNEK ALIYORSUN?

Haluk Bilginer, Şener Şen, Yılmaz Erdoğan, Müjdat Gezen, Çetin Tekindor daha yeniye gidelim Kıvanç Tatlıtuğ, Ali Atay, Rıza Kocaoğlu, Aras Bulut, yani bu oyuncular ve daha sayabilirim bu oyuncular oynadığı her rol de kendilerini yeniliyor, ters köşe yaparak izleyiciyi şaşırtmaya çalışıyor.

SANAT SİZE NELERİ ÇAĞRIŞTIRIYOR?

İnsanlar, bir arabaya, binaya, koltuğa, yapıya baktıkları zaman dahi bir estetik ruh, zerafet kısaca sanatsal bir duruş arıyorlar. Güzellik ve estetiğin uyumlu, birleşimine ben sanat diyorum. Elbette sanatçı olmak zor yani insanın içinde sanata dair bir yatkınlık olması şart. Sanat bana aşkı ve sevgiyi çağrıştırıyor. Samimiyet, pozitif duygular, iç görü, sıcacık enerji yoksa dokunduğun her ne ise sanatını doğru icra edemezsin bence.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA KARİYERİN İÇİN NELER YAPMAK İSTİYORSUN?

Bu konuda her zaman menajerim Tümay Özokur ile birlikte hareket ediyoruz çünkü ben onun tecrübelerine güveniyorum. Türkiye’nin en iyilerinden biri olduğuna inanıyorum ve biliyorum. O benim hem hocam hem kılavuzum. Daha yolun başındayız birlikte önümüzde uzun bir yol var. Dizi görüşmelerim devam ediyor ve güzel geri dönüşler alıyorum bu da beni çok mutlu ediyor.

AŞK HAYATINIZ NASIL YA DA HAYATINIZDA BİRİ VAR MI?

Aşk için sabrediyorum çünkü işimde kendimi geliştirmek istiyorum. Aşkı ikinci plana attım beraber olacağım kişiye haksızlık yapmak istemiyorum.

SON OLARAK OKUYUCULARINA NELER SÖYLEMEK İSTERSİN?

Yarısı dolu bir bardak geldiğinde diğer yarısı neden boş diye şikayet etmek yerine yarısı dolu diye şükredip mutlu olalım ve hayatı olduğu gibi kabul edelim. Selamı, teşekkürü, takdir etmeyi, özür dilemeyi ve en önemlisi sevdiklerimize sık sık seni seviyorum demeyi unutmayalım. Pozitif etkilerini anında göreceklerine inanıyorum.

YAŞ : 24 BOY : 1.93 KİLO : 89

BEDEN : Large- 33-34

BURÇ : Yengeç

TUTTUĞUNUZ TAKIM : Galatasaray

EN SEVDİĞİNİZ RENK : Mavi

NE TÜR MÜZİK DİNLERSİNİZ ? Rahatlatıcı, dinlendirici, neşelendirici batı müziklerini severim

EN SEVDİĞİNİZ ŞARKI VE NEDENİ ? Şu şarkı diye ayrım yapmayacağım fakat bazı sesler hangi şarkıyı söylerse söylesin farklı duygular hissettiriyor bu konuda Zeynep Bastık yorumu şarkıları seviyorum

YAPTIĞINIZ EN BÜYÜK ÇILGINLIK ? Lise zamanları kamp malzemeleri alıp bir süre sahil kıyısında yaşadım.

SEVDİĞİNİZ İÇİN NELERİ GÖZE ALIRSINIZ? Sevginin derecesine bağlı.

SİZİ SEVENİN SİZİN İÇİN NELER YAPMASI HOŞUNUZA GİDER? Samimi olması

ŞU AN RUHUNUN OLMAK İSTEDİĞİ YER? Ananemin yanı

İZLEMEKTEN KEYİF ALDIĞIN TV PROGRAMLARI NELER ? Şu an için haberleri takip etmeye çalışıyorum bunun dışında televizyon için zamanım kalmıyor

HAYATTA EN ÇOK KIYMET VERDİĞİN İNSAN ? Anneannem

HAYVAN BESLİYOR MUSUNUZ ? Evet her gün

KARŞI CİNSTE HOŞLANDIĞIN TİP? Ruhu ve hayata bakış açısı bana hissettirdikleri önemli

AŞK HERŞEYİ AFFEDER Mİ? Hayır, affetmez

BENZETİLDİĞİNİZ BİRİ VAR MI ? Dünyada ve Türkiye’de tip olarak benzetildiğim kişiler var evet

FOBBYLERİN HOBBYLERİN At binmek ve doğada zaman geçirmek.

EN BÜYÜK HAYALİNİZ ? Hedeflerim kendi hayallerimin önüne geçiyor

KOLAY AFFEDER MİSİNİZ? Çoğu zaman evet

KENDİNİZLE BARIŞIKMISINIZ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİNİZ HUYUNUZ VAR MI? Kendimle barışığım değiştirmek istediğim huyum var evet zamanı gelince değiştireceğim

BEĞENDİĞİNİZ VE BEĞENMEDİĞİNİZ HUYUNUZ? Bazen gereksiz şeyleri çok kafaya takıyorum ve ‘an’ı kaçırıyorum. Yeni şeyler öğrenmeye istekliyim

SİZİ EN MUTLU EDEN İLTİFAT? Samimi olduktan sonra iltifatın her türlüsü güzel

ÇIKMAK İSTEDİĞİNİZ DEFİLELER VAR MI? FashionWeek İstanbul ayağını takip ediyorum fakat çıkmak istiyorum diye bir hedefim yok

DEFİLEDE HER KIYAFETİ GİYERMİSİNİZ? Hayır

SENİN İÇİN EN ZOR OLAN FOTOGRAF ÇEKİMLERİ NEDİR NEDEN ? Önceden fotomodellik yaptım ve keyifli bir işti çok zorlanmıyorum

KİŞİSEL STİLİNİZ NEDİR? Günlük kıyafetler, renk uyumu önemli, bot ve üstüme bol bir gömlek giymeyi seviyorum

YENİ BİRİYLE TANIŞTIĞINIZDA İLK NEYE DİKKAT EDERSİNİZ? Bakışları

NE TİP İNSANLAR SİZİN İÇİN TEHDİT OLUŞTURUR? Kötü, cahil insanlar.

ÖZGÜRLÜĞÜNÜZE NE KADAR DÜŞKÜNSÜNÜZ? Çok fazla

SİZCE AŞK YALNIZCA BİR KERE Mİ YAŞANIR? Bilmiyorum

GELECEKTE YAPILACAK LİSTENİZİN İLK ÜÇ SIRASINDA NELER VAR? At alınacak. Yabancı dil öğrenilecek. Bir de annem için yapmak istediğim bir şey var ona sürprizim olacak.

Sevgili Mustafacığım çok Teşekkür ederim.

Ben çok Teşekkür ederim Kıvanç ağabeyciğim))