Mustafa Alpagut’tan yeni şarkı yeni heyecan!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Dilimize pelesenk olmuş birçok şarkının altında imzası olan Mustafa Alpagut yeni şarkısı ''Kırın Kadehleri Bu Akşam''ı müzikseverlerle buluşturdu.

Sözü ve müziği değerli sanatçı ''Mustafa Alpagut''a ait olan şarkının aranjesini ise Osman İşmen üstlendi.

Müzik sektörüne çok değerli katkılar sağlayarak ve durmaksızın üreterek hayatını geçiren büyük üstat, müzik kariyerinin yanı sıra aynı zamanda başarılı bir iş adamı olarak da hayatını sürdürüyor.

Gitar ve bağlama eşliğinde uzun yıllar iz bırakan konserler veren sanatçı daha sonrasında beste çalışmalarına ağırlık verdi.

Mustafa Alpagut; Nilüfer, Haluk Levent, Ayla Dikmen, Selçuk Ural, Salim Dündar, Asya Coşkun, Hüner Coşkuner, Ayten Alpman, Ümit Besen, Kutsi gibi daha birçok ünlü sanatçıya besteler verdi ve besteleri değerli isimlerin plaklarında da yer aldı.

Mustafa Alpagut'un yeni şarkısı ''Kırın Kadehleri Bu Akşam'' WediaCorp Müzik etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi Mustafa Alpagut YouTube kanalında yayında!