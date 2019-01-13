Müslüm’ün yüzüğü davalık oldu

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Geçen hafta sahiplerini bulan 9. Engelsiz Yaşam Vakfı Yılın En İyileri ödül gecesinde açık artırma ile satılan, Müslüm filminde kullanılan gömlek, yüzük ve afiş Muhterem Nur şikayeti ile davalık oldu. Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından konu ile ilgili basın açıklaması geldi.

Geçen gün Avukatı ile birlikte Çağlayan’da ki Adalet sarayına gelerek şikayette bulunan Muhterem Nur Engelsiz Yaşam Vakfı’nın sahte gömlek ve sahte yüzük le insanları aldattığını iddia etmişti ve Engelsiz yaşam vakfı tarafından basın bülteni ile çok hızlı bir şekilde cevap geldi. ‘’Merhuma saygımızdan Yasal haklarımız gizli kalmak kaydıyla Sayın Muhterem Nur’a karşı dava açmayacağız ama istendiği taktirde Mahkemeye tüm açıklamaları delilleri ile birlikte sunacağız.’’ Diye biten basın açıklaması aşşağıdadır. Bu arada Müslüm gömleğine en yüksek bedeli veren Demet Akalın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ‘‘Allaha şükür verdiğim paranın Şehit çocuklarına gitmesi benim için yeterlii.. Gömlek bahane yawrum.. filimde giyildiğini biliyorduk şikayetim yok, Allah herkesin kalbine insan sevgisii versin’’ şeklinde bir açıklama yaptı.

KAMUOYUNA DUYURU

Engelsiz Yaşam Vakfı olarak TÜM ŞEHİT ÇOCUKLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ve ENGELLİ BİREYLER YARARINA ENGELSİZ SİGORTA için düzenlediğimiz 9.ENGELSİZ YAŞAM ÖDÜLLERİ gecesinde Sayın Muhterem Nur’un Avukatı Sayın Bahar Can ile birlikte Adliye çıkışı yaptıkları açıklamalarında iddia ettikleri yüzük ve gömleğin sahte olduklarini belirtmişlerdir.

Yapılana açıklamaya verebileceğim en açık ve net cevaplar;

Yüzük Mina Mücevherat tarafından açık arttırma yapılması için geçen sene olduğu gibi Vakıfa bağışlanmış Gecede yapılana açıklama ve ekranda gösterilen görselde Yüzüğün Mina Mücevherat’a ait olduğu belirtilmiş olup Gecenin 6 Kamerayla çekilmiş olması nedeniyle kayıtlarıda mevcuttur,

Gömlek ise MÜSLÜM filminin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından Vakfımıza Filmde Müslüm karekterinde olan Timuçin Esen’in giydiği Gömlek olarak Bağışlanmış ve Açık arttırmada bu şekilde yapılmıştır. Bununda kayıtları mevcuttur. Ayrıca Vakıf Koordinatörümüz Aylin Arasıl Sayın Muhterem Nur’u aramış ve gerçekten Merhumun bir Kıyafetini Açık Arttırma yapalım demiş Muhterem Hanımda tüm eşyalarını Müzeye bağışladığını söylemiştir. Buda istenirse telefon kayıtlarında mevcuttur. Ayrıca Aylin Arasıl’ın açıklamasıda alttaki metindedir.

AYLİN ARASIL AÇIKLAMASI: Engelsiz Yaşam Vakfının süpervizörü olarak her yıl Yılın En İyileri ödül törenimizi organize ederken sektörel ödülllerle ve ödül alacak davetli sanatçılarla ben ilgileniyorum, koordinasyonu yapıyorum. Bu yıl da yine ödül verecek olduğumuz Müslüm filminden dolayı yapımcı Mustafa Uslu ve filminden kadın ve erkek oyunculara ve yönetmenlere ödüllerimiz vardı; bunlarla ilgili görüşmeler sürerken, geliri Şehit Çocukları Derneği yararına kullanılmak üzere bir kaç yıldır gecede yapdığımız açık arttırma için Müslüm Gürses’in bir eşyası veya kıyafeti vakfa bağışlanır mı diye talepde bulunduk, yapım şirketine bizzat gitdim, PR sorumlusu Arzu Mildan’la birlikde Muhterem Nur’u aradık, Muhterem hanım Müslüm beyin tüm eşyalarının müzeye bağışlandığını, dolapda güneş gözlüklerinin olduğunu, istersek verebileceğini söyledi, istemedik, teşekkür etdik; bunun üzerine yapım şirketi film için özel tasarlanmış kostümlerden bir gömlek verdi, açık arttırmada gömleği gecede ödül alan sanatçılarımızdan Demet Akalın filmde kullanılan kostüm olduğunu bilerek satın aldı.

AÇIKLAMASI: Engelsiz Yaşam Vakfının süpervizörü olarak her yıl Yılın En İyileri ödül törenimizi organize ederken sektörel ödülllerle ve ödül alacak davetli sanatçılarla ben ilgileniyorum, koordinasyonu yapıyorum. Bu yıl da yine ödül verecek olduğumuz Müslüm filminden dolayı yapımcı Mustafa Uslu ve filminden kadın ve erkek oyunculara ve yönetmenlere ödüllerimiz vardı; bunlarla ilgili görüşmeler sürerken, geliri Şehit Çocukları Derneği yararına kullanılmak üzere bir kaç yıldır gecede yapdığımız açık arttırma için Müslüm Gürses’in bir eşyası veya kıyafeti vakfa bağışlanır mı diye talepde bulunduk, yapım şirketine bizzat gitdim, PR sorumlusu Arzu Mildan’la birlikde Muhterem Nur’u aradık, Muhterem hanım Müslüm beyin tüm eşyalarının müzeye bağışlandığını, dolapda güneş gözlüklerinin olduğunu, istersek verebileceğini söyledi, istemedik, teşekkür etdik; bunun üzerine yapım şirketi film için özel tasarlanmış kostümlerden bir gömlek verdi, açık arttırmada gömleği gecede ödül alan sanatçılarımızdan Demet Akalın filmde kullanılan kostüm olduğunu bilerek satın aldı.



Sonuç olarak kuruluş amacının önünde ENGEL bulunan tüm canlılara yardım etmek olan ve 7 yıldır bu Amaç için çalışan bir vakıf olarak bu açıklama sonrası Merhuma saygımızdan YASAL HAKLARIMIZ GİZLİ KALMAK KAYDIYLA Sayın Muhterem Nur’a karşı dava açmayacağız ama istendiği taktirde Mahkemeye tüm açıklamaları delilleri ile birlikte sunacağız. Saygılarımızla..

Atila Kaplakarslan

Vakıf Kurucu Başkanı

Av.Edip ÖNDER

Vakıf Kurucu Başkan Yardımcısı

Vakıf Hukuk Sorumlusu