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MUSA GEZER, TRAFİK POLİSİNİN HALAYI İLE SOSYAL MEDYA’DA VIRAL OLDU 

Musa Gezer Batman’ın uzun yıllardır düğünlerinde ve özel gecelerinde aranılan bir ses sanatçısı. Gectiğimiz gün bir düğünde program yaparken müziğin ritmine kapılarak halay başına geçen trafik polisinin bu hareketi ile sosyal medyada gündeme oturdu. 

28 Kasım 2021 Pazar 12:05
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MUSA GEZER, TRAFİK POLİSİNİN HALAYI İLE SOSYAL MEDYA’DA VIRAL OLDU 

Yaşar Şenyüz/Önce Vatan Gazetesi

Sloganlarla Dikkat Çeken İsim

Uzun yıllardır Batman ve çevresinin en sevilen ses sanatçısı olan ve ülkemizin birçok illinde de özel programlara davet edilen Musa Gezer, bu son olayla ulusal basında ve sosyal medyada gündeme geldi. ‘Trafik Polisinin halayı’ haberleri ile gündeme gelen Gezer bu olaydan dolayı oldukça mutlu görünüyor... Geçmiş yıllarda da kendine has sloganlarıyla da gündemde yer bulan Gezer, ‘Alo 110 Memleket yandı’, ‘Türk Havayolları yol ver’, ‘Şampiyonlar Ligi’ gibi sloganlarıyla sosyal medyada gündem yaratmıştı. Geçen hafta bir düğünde halay çekenler arasında trafik polisini fark eden Gezer, trafik polisinin halayına eşlik ederek ‘Halay başı ateş ediyor’ vidosunun sosyal medyaya düşmesiyle Batman renkli görüntüleri ile ana medya gazetelerinde kendinden söz ettirmeyi başardı. 

Musa Gezer’ in Başarı Hikayesi

Küçük yaşlarından itibaren müzikle yakından ilgilendi. 2004 Yılından itibaren halk oyunları antrenörlüğü yapmaya başladı. Seslendirdiği eserlerle milyonlarca kişiye ulaşarak, Sosyal medyada kendisini takip eden geniş bir hayran kitlesi oluştu. Resmi Onaylı Youtube kanalında binlerce aboneye sahip olan Musa Gezer, YouTube kanalını aktif olarak kullanmaktadır. Instagram ve Tiktok’ da hayli geniş bir takipçi kitlesine sahip olan sanatcı. Birçok müzik markette şarkıları çalma listelerinin başını çekmekte ve dinleyiciler tarafından severek takip edilmektedir. Ayrica Başarılı sanatçının 180 bin takipçisi bulunmaktadır fakat bazı parçaları  milyon üzerinde izlenmiş. Dinlenmiştir. Günümüzde dijital müzik platformlarında şarkıları oldukça geniş kitlelere ulaşan sanatçı Musa Gezer’ in seslendirdiği onlarca şarkının yani sıra albümleri ve klipleri de bulunmaktadır. Bu albümler çıkış yaptığı ilk andan itibaren binlerce kişiye ulaşmış ve müüzikseverler tarafından oldukça olumlu tepkiler almıştır.. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 28.11.2021 12:11
Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaHalayTrafik PolisiMusa Gezer
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