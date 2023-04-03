Mürsel Gür’ün Yeni Şarkısı ‘Anlamadı’ Tüm Dijital Platformlarda!

Haber: Aslan Sayım

Güçlü sesi ile Arabesk tarzda şarkısı ile müzik severlerle buluşan Mürsel Gür iddalı geldi.

Film tadında klibi ile müziğine kattığı farklı yorumu oldukça beğenildi.

Yoğun şekilde mesajlar alan Mürsel Gür şarkısına olan güzel ilgi için oldukça mutlu.

Anlamadı isimli şarkının sözü ve müziği Ertuğrul Polat imzası taşıyor. Şarkının Aranjörlüğünü Nihat Ulaş üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise yine Nihat Ulaş yer alıyor.

Mürsel Gür “Anlamadı” isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Klip Link: https://youtu.be/3ErN-kh9avE