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MURAT YENYIL'DAN ÖZLENEN ŞARKI GELDİ

Daha önce Firar Ettim ve  Bir Falcı Vardı isimli şarkıları ile tanıdığımız başarılı şarkıcı Murat Yenyıl "ÖZLENEN" isimli yeni şarkısı ile listelere girdi.

20 Şubat 2022 Pazar 19:49
MURAT YENYIL'DAN ÖZLENEN ŞARKI GELDİ

Haber: Korcan Yiğit - İstanbul    


Farklı sesi, muhteşem yorumu ve zarif kişiliği ile her zaman fark yaratan, uzun yıllar müzik piyasasına emek vermiş başarılı bir müzik adamı olan Murat Yenyıl aynı zamanda Galata Orkestrası'nın da kurucularından. Yıllarca müzik kalitesinden ödün vermeyen, profesyonel müzisyenlerden oluşan, Türkçe ve pek çok yabancı dilde şarkılardan oluşan geniş bir repertuara ve güzel sesli, enerjisi yüksek solistlere sahip olan Galata Orkestrası özellikle cemiyet hayatının özel event ve seçkin konukların katıldığı vip düğün organizasyonlarında tercih ediliyor.

Supervisor'lığı ünlü ses sanatçısı Aşina tarafında yürütülen, gayrimenkul işi yapan İran'lı iş adamı Pooya Noushirvani sponsorluğunda, Murat Yenyıl feat Mehmet Özkeleş olarak piyasaya sununulan "ÖZLENEN" isimli şarkının söz ve müziği Mehmet Güler'e ait.

Düzenlemesi, mix ve mastering işlemleri başarılı Aranjör Mehmet Özkeleş tarafından yapılan şarkının klip yönetmenliğini ise Utku Çılgın üstlendi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MURAT YENYILşarkıKORCAN YİĞİTönce VatanFirar Ettim VBir Falcı Vard
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