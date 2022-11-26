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Murat Karabova’dan Bülent Ersoy’a şampanya jesti

Ünlü iş insanı Murat Karabova, Yeni Gazino’da sahne alan Bülent Ersoy’a özel bir jest yaptı. Karabova, 71 yaşındaki sanatçıya 71 adet gül gönderdi ve onuruna 71 şişe şampanya açtırdı. Duygulanan Ersoy, “Maksim günlerimi anımsadım” dedi.

26 Kasım 2022 Cumartesi 19:32
Murat Karabova’dan Bülent Ersoy’a şampanya jesti

Gazino kültürünü günümüze taşıyan Maslak’taki Yeni Gazino, 25 Kasım Cuma akşamı sahnesinde Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy ile ünlü sanatçı Fatih Ürek’i ağırladı. Sanatçıları dinlemeye gelenler arasında iş dünyasının tanınmış isimlerinden Murat Karabova da vardı. Karabova, Bülent Ersoy’a öyle bir jest yaptı ki, hem mekânda yılın rekoru kırıldı hem de sahnede duygusal anlar yaşandı.

MAKSİM GÜNLERİMİ ANIMSADIM

Murat Karabova, 71 yaşındaki Bülent Ersoy’a yaşı kadar gül gönderdi. Ayrıca onuruna 71 şişe şampanya açtırdı. 3.5 saat sahnede kalan Bülent Ersoy, Karabova’nın bu jesti karşısında duygusal anlar yaşadı. Ünlü sanatçı, “Delikanlı arkadaşım benim” diye hitap ettiği iş adamına “Senin gönderdiğin çiçeklerden sonra tatmin olamıyorum artık. Kanımı zehirledin benim. Maksim günlerimi anımsadım” diyerek teşekkür etti ve masasına giderek kendisini öptü. Bülent Ersoy'un dinleyicileri arasında yapımcı Erol Köse de vardı. Diva, Köse'yi de sahneye davet ederek onunla birlikte şarkılar söyledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Murat KarabovBülent Ersoy
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