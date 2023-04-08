Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Murat Han’dan yeni single

Müzik dünyasının üretken isimlerinden Murat Han, sevenlerinin karşısına yeni bir single ile çıktı. “Sahne Senin” isimli çalışma, DMC ve Eagle Music tarafından yayınlandı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 13:21
2 Okunma
Murat Han’dan yeni single

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kendi seslendirdiği şarkıların yanı sıra sanatçı dostlarına verdiği bestelerle de müzik dünyasında adından söz ettiren, son olarak ünlü türkücü Kubat’a “Aldılar Sevduğumi” adlı eserini veren Murat Han, yepyeni bir çalışmayla dinleyicilerinin karşısında. Sanatçı, söz ve müziği de kendisine ait “Sahne Senin” adlı single’ını sevenleriyle buluşturdu.

1 MİLYON İZLENME BAŞARISI

Aranjesine Sedat Ezen’in imza attığı “Sahne Senin” giden sevgilinin ardından yazılmış bir aşk şarkısı. DMC ve Eagle Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan şarkının klibi, Emrah Özbilen yönetmenliğinde çekildi. Büyük beğeni toplayan klip, YouTube’da çok kısa sürede 1 milyon izlenme barajını aştı. Dinleyicilerden gelen övgü dolu yorumların kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Murat Han, yeni şarkılarını birbiri ardına yayınlayacağını söyledi. Geçen yıl yayınladığı “Aşkın Gözü Kördür” şarkısında Mustafa Ceceli ile çalışan sanatçı, sürpriz iş birliklerinin de devam edeceğini açıkladı.

Klip Linki : https://youtu.be/NCOa67gXPq4

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Murat HanSahne Senin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Ben 24 saat çalışan biriyim’
‘Ben 24 saat çalışan biriyim’
Kamera Arkasından Oyunculuğa
Kamera Arkasından Oyunculuğa
ALP ZEY'in 4 şarkılık Ep'si 'Tutulma'nın yeni teklisi 'SIR' video klibiyle tüm dijital platformlarda yayında!
ALP ZEY'in 4 şarkılık Ep'si 'Tutulma'nın yeni teklisi 'SIR' video klibiyle tüm dijital platformlarda yayında!
Nurcan Başpınar’la Yarın Ramazan Konserindeyiz
Nurcan Başpınar’la Yarın Ramazan Konserindeyiz
CEVHER, AVRUPA TURNESİNDEN ÖNCE AFRİKA ÇIKARMASI YAPTI
CEVHER, AVRUPA TURNESİNDEN ÖNCE AFRİKA ÇIKARMASI YAPTI
Batuhan Kordel’den Askerlikten Önceki Son Tekli: “Uykumun Güzeli”
Batuhan Kordel’den Askerlikten Önceki Son Tekli: “Uykumun Güzeli”
"İncir Reçeli" Yeniden Vizyona Giriyor
"İncir Reçeli" Yeniden Vizyona Giriyor
Doğukan Medetoğlu pop müziğinde sınırları genişletiyor
Doğukan Medetoğlu pop müziğinde sınırları genişletiyor
Seda Sayan’a yüz bin liralık antika Fransız lamba hediye edildi
Seda Sayan’a yüz bin liralık antika Fransız lamba hediye edildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi