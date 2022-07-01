MURAT EVGİN’İN NOSTALJİ TRENİNDEKİ ŞANSLI DİNLEYİCİLER

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sınırlı sayıdaki biletleri günler öncesinden tükenen konserinde İstanbullulara eğlenceli bir gece yaşatan Murat Evgin; Elvis Presley’den Frankie Valli’ye, Cem Karaca’dan Sezen Aksu'ya uzanan repertuvarındaki şarkıları izleyenlerle hep bir ağızdan söyledi. Etkinlik Suadiye Decollage Art Space’de gerçekleşti. Bir arkadaş toplantısı sıcaklığında geçen konserin şanslı misafirlerinin keyfi oldukça yerindeydi.

Nostalji treni gibi

Adeta bir ‘‘Nostalji Treni’’ ile 70' 80' 90'larda müzikte yolculuğa çıkan davetliler konser hiç bitmesin istediler. Decollage Art Space’de gerçekleşen sezonun bu son konseri aslında aynı mekanda gerçekleşen önceki konserlerde yer bulamayanlar için ve genel istek üzerine tekrarlanan bir konser olduğu öğrenildi.