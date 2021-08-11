MURAT EVGİN’DEN YENİ ALBÜM: İyi ki Yapmışım

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, Metin Akpınar’ın “İyi ki Yapmışım” dediği pek çok anısını anlattığı belgesel için hazırladığı müzikleri bir albümde topladı. Murat Evgin “İyi ki Yapmışım” belgesel müzikleri albümü geçtiğimiz gün tüm dijital müzik platformları üzerinden müzikseverlerle buluştu.

79 yılı müziklerle anlattı

15 enstrümantal müzik hazırladı

Netflix Amerika'da müzikleri yayınlanan ilk Türk besteci olan Murat Evgin, Netflix Türkiye’de yayınlanmaya başlayan Metin Akpınar’ın hayatına ve kariyerine bir bakış sunan belgesel için 15 enstrümantal müzik hazırladı. Evgin, çocukluğundan bugüne birçok kez sahnede izlediği usta tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Akpınar’ın 79 yıllık hayatını, yaptığı müziklerle anlattı.