Murat Evgin ve Ege Kafası “Seninle Yıllanmak İstiyorum”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, Yasemin Uludoğan ve Mertol Şalt’tan oluşan Ege Kafası ile düet yaptığı sözü, müziği ve düzenlemesi kendine ait olan yeni single’ı “Seninle Yıllanmak İstiyorum” ile 7 Şubat Pazartesi günü müzikseverlerle buluştu.

Murat Evgin’den yeni single

Dizi müzikleriyle yurt dışında da adını duyuran Murat Evgin, 16 yıldır müziklerini yaptığı “Arka Sokaklar” dizisinin 596. bölümünde yayınlanan Hüsnü Çoban (Özgür Ozan) ve Esra’nın (Gaye Gürsel) düğün sahnesi için yazdığı, Ege Kafası ile seslendirdiği “Seninle Yıllanmak İstiyorum” isimli şarkısını hayranlarından gelen istek üzerine single olarak yayınlıyor.