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Murat Boz İle Düet Geldi

‘O Ses Türkiye’ şampiyonu Ferat Üngür’den Murat Boz’la düet geldi.

Murat Boz İle Düet Geldi

‘O Ses Türkiye’ şampiyonu Ferat Üngür’den Murat Boz’la düet geldi.

24 Mayıs 2019 Cuma 15:36
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Murat Boz İle Düet Geldi

İSTANBUL- O Ses Türkiye’nin son şampiyonu Ferat Üngür, Murat Boz’la birlikte yorumladıkları “Leylim Ley” parçasını Universal Music Türkiye etiketiyle piyasaya sürdü.

O Ses Türkiye 2019’da baştan sona başarılı bir performans gerçekleştiren Ferat Üngür, Universal Türkiye etiketiyle yayımladığı ilk şarkısında yarışmadaki takım lideri olan ünlü isim Murat Boz’un desteğini aldı. Müzisyen bir ailede büyüyen ve yıllardır çeşitli mekanlarda şarkı söyleyen Ferat, O Ses Türkiye sonrasında yakaladığı ivmeyi yeni çalışmasıyla da sürdürmek istiyor.

Bir Sabahattin Ali şiiri olan Leylim Ley’in Ferat Üngür yorumunda prodüksiyon koltuğunda Murat Boz otururken, aranjesini Gürsel Çelik üstlendi.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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