MURAT AVCI KENDİNİ TOPRAĞA ADADI

HABER: HABİB BABAR

Birçok profesörün çalışması sonucunda üretilen Dico isimli tarım ürünüyle çoraklaşan toprakların canlandırıldığını dile getiren Murat Avcı,Tarım ülkesi olan Türkiye’de bu ürünle çiftçilerin yüzünün güldüğünü söyledi. 1 litre organik sıvı ile 5 dönüm arazinin verimli hale getirdiğini belirten Avcı, ’Hamza Büyük ve ekibinin başarılı çalışmalarıyla elde edilen bu ürün çiftçinin yüzünü güldürdü. Bu ürünlerden bol bol alıp Anadolu’yu geziyorum. En büyük amacım güzel ülkemde hormonsuz sebze ve meyve yemektir. Bu ürünle bunu başarmak mümkün. Tek kuruş almadan bu ürünü çiftçimize anlatıyorum. Bunu topraklarında deneyen çiftçi bana dua ediyor’dedi.