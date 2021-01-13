Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1555
ALTIN
443.488
DOLAR
7.4195
STERLİN
10.1481
EURO
9.0253
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
34 araç satışa çıkarıldı
34 araç satışa çıkarıldı
Antalya'da 214 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı
214 adet gayrimenkul satışa...
Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller
Tekirdağ'da kiralık gayrimenkuller
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Münteha Tuga’nın Taşlarla Dansı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

13 Ocak 2021 Çarşamba 16:55
3 Okunma
Münteha Tuga’nın Taşlarla Dansı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

TAŞLARA CAN VERMEK BANA ÇALIŞMA ŞEVKİ VERİYOR…

Ressam Münteha Tuga; benim için çok kıymetli ve çok değerli eski bir arkadaşım Zehra Tuga’nın annesi. Bir gün toplantı sırasında tesadüfen çantasında taşıdığı fotoğrafta görmüştüm resimlerinin görsellerini ve o kadar çok etkilenmiştim ki, annenle mutlaka tanışmam lazım, onunla röportaj yapmam lazım demiştim. Ama malum pandemi yasakları nedeni ile bir türlü buluşamadık. Zehra ile geçen akşam internet üzerinden bir proje üzerinde tekrar konuşurken aklıma o muhteşem tablolar geldi. Minik minik çakıl taşları ile yaptığı tabloların fotoğrafları gözümün önünden gitmiyordu ve siz değerli okuyucularımı bu tablolarla tanıştırmayı çok arzu ediyordum. Veeee hızlı bir organizasyonla karşınızda Ressam Münteha Tuga

Sevgili Tuga bize kendinizi anlatırmısınız. İlk resim çalışmalarım, sanat hayatım, doğup büyüdüğüm, çocukluğumu gençliğimi yaşadığım Eskişehir’ de geçti.

Sanat hayatıma yağlı boya tablo çalışmalarıyla başladım. Yaptığım çalışmaları sergiledim, beğeni aldıkça mutluluğum kat  kat arttı. 2000 yılında İstanbul’a taşınmakla ilgi alanım farklı yönlere kaydı. Güneşin denize vuran ışınları ve denizin taşlar üzerindeki pırıltıları içimde büyük bir heyecan uyandırdı ve taşların doğallığını hiç bozmadan, renklerin tonlarını toplayarak, tablolarıma hayat vermeye karar verdim. 

Taşları çalışırken gölgeleri  yansıtmak, ışığın gelişine göre ton farklılığını yapmak, hiç boya kullanmadan taşlarla uğraşmak, onlara can vermek  ve bu çalışmamdan çok zevk almak bana çalışma şevki veriyor.  Adeta taşlarla konuşuyorum, onlara sevgi  vermezseniz , onlarla tek tek ilgilenmezseniz istediğinizi yapamazsınız.

Peki genel olarak tuvalinize neleri taşımayı seviyorsunuz. Daha çok portre çalışıyorum ama farklı çalışmalarımda oluyor.  Özgün çalışmalarımın yanısıra ünlü ressamların bilinen tablolarını doğal taşlarla çalışarak hayat veriyorum.  Bir çok sergilere katıldım, kişisel sergilerim oldu ve bu çalışmalarım çok ilgi gördü.  Bu ilgi beni yurt dışı sergilere de katılmaya teşvik etti. Yurt dışında bu çalışmalarım çok ilgi çekti. İstanbul ve bir çok ilde katıldığım kişisel ve karma sergilerden aldığım ödüller bütün yorgunluğuma ve uğraşıma karşılık bana büyük mutluluk  verdi. Sevgi ve uğraşı ile yapılan her şey  başarının yollarını açıyor. Yapmayı seviyorum, hata kabul etmiyorum, önce kendim inanmalıyım zaten başarı arkasında geliyor, size de sanata ve sanatçıya verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum... Sevgili Münteha hocam biz de sana çok teşekkür ediyoruz, en kısa zamanda yeni açacağın sergide seni daha büyük, tam sayfa bir röportajla sayfalarımda tekrar konuk etmek istiyorum. Sevgiyle kal, sağlıkla kal. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Münteha TugaTaşlarla DansZehra Tuga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 haftalık stajyer gazetecinin muhteşem başarı öyküsü
1 haftalık stajyer gazetecinin muhteşem başarı öyküsü
2020 felaketlerle dolu bir yıl oldu
2020 felaketlerle dolu bir yıl oldu
Ünlü Medikalci Rana Erdem Babasını Kaybetti
Ünlü Medikalci Rana Erdem Babasını Kaybetti
ASLIŞAH ALKOÇLAR NİŞANLANDI
ASLIŞAH ALKOÇLAR NİŞANLANDI
MEG’den “Primci” eleştirilerine yanıt
MEG’den “Primci” eleştirilerine yanıt
AHMET AYDIN'ın İlk Teklisi ''MİLAT'' Yayında!
AHMET AYDIN'ın İlk Teklisi ''MİLAT'' Yayında!
GÖKÇE ÖZTÜRK ilk Teklisi YANGIN'ı Yayınladı!
GÖKÇE ÖZTÜRK ilk Teklisi YANGIN'ı Yayınladı!
TÜRK DJ ALİ BAKGÖR'den DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK BAŞARI!
TÜRK DJ ALİ BAKGÖR'den DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK BAŞARI!
Nihal Candan müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'na konuştu.
Nihal Candan müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'na konuştu.

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma