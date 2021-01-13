Münteha Tuga’nın Taşlarla Dansı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

TAŞLARA CAN VERMEK BANA ÇALIŞMA ŞEVKİ VERİYOR…

Ressam Münteha Tuga; benim için çok kıymetli ve çok değerli eski bir arkadaşım Zehra Tuga’nın annesi. Bir gün toplantı sırasında tesadüfen çantasında taşıdığı fotoğrafta görmüştüm resimlerinin görsellerini ve o kadar çok etkilenmiştim ki, annenle mutlaka tanışmam lazım, onunla röportaj yapmam lazım demiştim. Ama malum pandemi yasakları nedeni ile bir türlü buluşamadık. Zehra ile geçen akşam internet üzerinden bir proje üzerinde tekrar konuşurken aklıma o muhteşem tablolar geldi. Minik minik çakıl taşları ile yaptığı tabloların fotoğrafları gözümün önünden gitmiyordu ve siz değerli okuyucularımı bu tablolarla tanıştırmayı çok arzu ediyordum. Veeee hızlı bir organizasyonla karşınızda Ressam Münteha Tuga

Sevgili Tuga bize kendinizi anlatırmısınız. İlk resim çalışmalarım, sanat hayatım, doğup büyüdüğüm, çocukluğumu gençliğimi yaşadığım Eskişehir’ de geçti.

Sanat hayatıma yağlı boya tablo çalışmalarıyla başladım. Yaptığım çalışmaları sergiledim, beğeni aldıkça mutluluğum kat kat arttı. 2000 yılında İstanbul’a taşınmakla ilgi alanım farklı yönlere kaydı. Güneşin denize vuran ışınları ve denizin taşlar üzerindeki pırıltıları içimde büyük bir heyecan uyandırdı ve taşların doğallığını hiç bozmadan, renklerin tonlarını toplayarak, tablolarıma hayat vermeye karar verdim.

Taşları çalışırken gölgeleri yansıtmak, ışığın gelişine göre ton farklılığını yapmak, hiç boya kullanmadan taşlarla uğraşmak, onlara can vermek ve bu çalışmamdan çok zevk almak bana çalışma şevki veriyor. Adeta taşlarla konuşuyorum, onlara sevgi vermezseniz , onlarla tek tek ilgilenmezseniz istediğinizi yapamazsınız.

Peki genel olarak tuvalinize neleri taşımayı seviyorsunuz. Daha çok portre çalışıyorum ama farklı çalışmalarımda oluyor. Özgün çalışmalarımın yanısıra ünlü ressamların bilinen tablolarını doğal taşlarla çalışarak hayat veriyorum. Bir çok sergilere katıldım, kişisel sergilerim oldu ve bu çalışmalarım çok ilgi gördü. Bu ilgi beni yurt dışı sergilere de katılmaya teşvik etti. Yurt dışında bu çalışmalarım çok ilgi çekti. İstanbul ve bir çok ilde katıldığım kişisel ve karma sergilerden aldığım ödüller bütün yorgunluğuma ve uğraşıma karşılık bana büyük mutluluk verdi. Sevgi ve uğraşı ile yapılan her şey başarının yollarını açıyor. Yapmayı seviyorum, hata kabul etmiyorum, önce kendim inanmalıyım zaten başarı arkasında geliyor, size de sanata ve sanatçıya verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum... Sevgili Münteha hocam biz de sana çok teşekkür ediyoruz, en kısa zamanda yeni açacağın sergide seni daha büyük, tam sayfa bir röportajla sayfalarımda tekrar konuk etmek istiyorum. Sevgiyle kal, sağlıkla kal.