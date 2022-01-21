Muhteşem Yüzyıl’ın Fidan Hatun’u, Çukur’un Mihriban’ı ünlü oyuncu Gamze Dar sergi açılışına katıldı

Haber: Aslan Sayım

Ünlü oyuncu Gamze Dar, İstanbul Karaköy’deki Ferhan Karaseçuk’un sahibi olduğu sanat galerisi açılışına katıldı…

Reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinin Fidan Hatun’u, fenomen dizi Çukur’un Mihriban’ı, birçok dizi ve sinema filminde rol almış ünlü oyuncu Gamze Dar, Karaköy’de bulunan ‘The Wall Art Gallery’nin açılışınakatıl dı.

Sanat galerisinin özel davetlisi olan ünlü oyuncu Gamze Dar, sergi açılışında ilgi ile karşılandı. Sanat galerisinde sergilenen eserleri dikkatli ve detaylı bir şekilde inceleyen ünlü oyuncu, tüm eserleri çok beğendiğini belirtti.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, birbirinden değerli eserin toplandığı aslında kendisi tarihi eser olan bu sanat galerisinin, çeşitliliğin her yansımasını ruhunda taşıdığını gözlemlediğini söyleyen Gamze Dar; "Benim için anlamlı bir gece oldu. Sanatın her alanının birbirini beslediğine inanıyorum. O yüzden sanat galerileri oyunculuk yolculuğumda ruhumu beslediğim özel alanlar. Bu gece de gördüğüm eserlerin uyandırdığı şevk yeni yaratımlarımayansıyacaktı r. Serginin düzenlenmesine emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.