Muhteşem ikili sahnede!

İSTANBUL / HASRET DİLEK DELİER

Türk Pop Müziğinin iki güçlü sesi Merve Özbey ve Fettah Can aynı sahnede bir araya gelecek, dinleyiciler müziğe doyacak.

Merve Özbey ve Fettah Can, Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen ‘Halkın Yıldızları’ konserlerinde 27 Ocak’ta Haliç Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak.

HALİÇ'TE SAHNE MERVE VE FETTAH'IN!

Merve Özbey geceye özel hazırladığı repertuvarıyla türkülerden pop müziğe, arabesk müzikten rock parçalara uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilere renkli bir müzik dinletisi sunacak. Başarılı müzisyen Fettah Can da sevilen şarkıları ve gitarı ile misafirlere romantik bir akşam yaşatacak.