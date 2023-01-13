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MUHTEŞEM GECEDE YILDIZLAR GEÇİDİ YAŞANDI

Best Of Medyanın ve Otizm Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği 'Gecenin Yıldızları' Ödül Töreni Sosyal Sorumluluk Ödülleri, geçtiğimiz günler de sahiplerini buldu.

13 Ocak 2023 Cuma 11:10
MUHTEŞEM GECEDE YILDIZLAR GEÇİDİ YAŞANDI

Uğur Özdemir ve Umut Can Fırat'ın, organizatörlüğünde Sophia Çengelköy'de gerçekleşen ödül töreni yıldızlar geçidine sahne oldu. Muhteşem gecenin sunuculuğunu Demet Şener üstlendi.

Şehrin En İyi Tiyatrocuları, En İyi Oyuncuları, En İyi Sunucuları, En İyi Gazetecileri, En İyi İş İnsanları, En İyi Televizyon Programları ile En İyi Tiyatro Oyunları, En İyi Sanatçıları muhteşem bir törenle ödüllendirildi.

Türkiye Omurilik Felçliler Derneği, ödüle layık görülürken, törende yer alan sanatçılar, şarkılarıyla geceye renk katarken, yılın en prestijli ödül törenine İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simaları da renk kattı.

Önce Vatan Gazetesi

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Best Of Medya
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