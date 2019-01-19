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Muhterem Nur’a hakaret davası

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Muhterem Nur’a hakaret davası

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

19 Ocak 2019 Cumartesi 13:16
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Muhterem Nur’a hakaret davası

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Cuma günü Çağlayan Adliyesine Avukatları ile gelen Engelsiz Yaşam Vakfı yöneticileri Muhterem Nur’a karşı dava açtılar. Adliye önünde Başkan Atilla Kalpakaslan basın mensuplarına konu ile alakalı Muhterem Nur’u suçlayarak basın açıklaması yaptı. 

Geçtiğimiz hafta Engelsiz Yaşam Vakfı ve yapımcı Mustafa Uslu hakkında nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla dava açan Muhterem Nur’a bu kez Engelsiz Yaşam Vakfı’da karşı dava açarak “Basın yoluyla hakaret” davası açtı. Başkan Atilla Kaplakarslan basın açıklamasında önemli bir bilgiyide ilk kez paylaşarak “Muhterem Nur’un ödül töreni sonrası  çıkan haberler sonrasında Mustafa Uslu’yu arayarak gecede yapılan açık artırma satışından pay istemiştir. Mustafa Uslu bey de bunun yanlış olacağını bunun bir hayır işi olduğunu ve böyle bir şeye girişmemesini söylediğini belirtmiştir” dedi.

Çağlayan Adliyesi’ne gelen Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, vakıfın başkan yardımcısı ve hukuk sorumlusu Avukat Edip Önder ,“Önder Hukuk Bürosu’na bağlı Av. Selahattin Macit ve Sibel Cengiz Çevik ile ayrıca yönetim kurulu üyesi Arif Işık savcılığa dava dilekçesini verdiler. Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Avukat Edip Önder ile vakıf Başkanı Atilla Kaplakarslan, Muhterem Nur’un kendileri hakkındaki iddialarını bir kez daha reddettiler. Yapılan asılsız açıklamalar ile Engelsiz Yaşam Vakfı’nın isminin zedelendiğini yönetim kurulu üyelerinin isimlerinin zedelendiğini ve bağış yapanların da zor durumda kaldıklarını söyleyen Atilla Kaplakarslan “Biz hiçbir şekilde bu iddiaları kabul etmiyoruz. O gece yüzük ve gömleğin açık arttırması ile ilgili görüntü kayıtları mevcuttur. Hiçbir şekilde yüzük ve gömlek Müslüm Gürses’e aittir demedik. Ayrıca iddialarını çürütecek dört yüz davetli de o gece oradaydı” dedi.

Açık artırmadaki yüzüğün Mina Mücevherat tarafından tasarlanarak yapıldığını ve sertifikası olduğunu da belirten Atilla Kaplakarslan, yüzüğün yapım aşamasında ortayla çıkan kalıbını ve fotoğraflarını da göstererek “Bu yüzüğün muhterem Nur’un parmağındaki Müslüm Gürses’e ait yüzükle hiçbir ilgisi de yoktur. Anlamadan dinlemeden haksız bir şekilde basın yoluyla iftira atarak hakaret etmiştir. Biz iyilik yapmak için kurulan bu çok kıymetli vakfımızın adının kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Muhterem Nur Müslüm Gürses’i mezarında rahat bıraksın. Müslüm Gürses Muhterem Nur’un malı değil, halka mal olmuş çok özel bir sanatçıdır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Muhterem NurAtilla KalpakaslanEngelsiz Yaşam VakfıMüslüm Gürses
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