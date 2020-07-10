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MR.JADE  YENİ RESTORANI  “JADELOUNGEE “ KAYSERİ’DE AÇILIYOR 

Müzik çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Mr. Jade,  açılacak olan restoranını denetlemeye gitti. Ünlü sanatçının tüm detaylarıyla bizzat ilgilendiği mekan, Avrupa’nın en büyük avm’si Kumsmall avm’de hizmete girecek.

10 Temmuz 2020 Cuma 19:30
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MR.JADE  YENİ RESTORANI  “JADELOUNGEE “ KAYSERİ’DE AÇILIYOR 

HABER: DİNÇER KARACALAR

TÜRK MUTFAĞINDAN ÖZEL LEZZETLER


Restoran işletmeciliğine soyunan Mr. Jade, kısa zamanda hem yurtdışında hem de İstanbul , Ankara , İzmir gibi büyük şehirler de de açılış yapacak. JADELOUNGEE ismini taşıyacak restoran’da Türk Mutfağı dahil Arap yemekleri ve nargilesi ile kendi markası olan Jadecoffee ve Jadechocolte’i öne sürecek. Mr. Jade mekanın misafirlerini Türk mutfağının özel lezzetleriyle ağırlayacak.

NUSRET GİBİ BİR DÜNYA MARKASI OLACAK.

Mr.Jade açılacak olan “ JADELOUNGEE “ restoranları dünya markası haline getirmek için çalışmalara başladı.  Hem yurtdışı, Hem yurtiçi elliye  yakın restoran zincirini açmaya başlayacak. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mr. JadeJadeRestoranJadeloungee
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