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MR.JADE İzmir’de köpek barınağına sahip çıktı

Sosyal sorumluluk projeleri ile tanilan Mr.Jade köpek barınağına temiz su içilmesi için 60 metrelik su hatti döşettirdi.

MR.JADE İzmir’de köpek barınağına sahip çıktı

Sosyal sorumluluk projeleri ile tanilan Mr.Jade köpek barınağına temiz su içilmesi için 60 metrelik su hatti döşettirdi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 18:11
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MR.JADE İzmir’de köpek barınağına sahip çıktı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sosyal sorumluluk projeleri ile tanilan Mr.Jade köpek barınağına temiz su içilmesi için 60 metrelik su hatti döşettirdi.

 

Hayırsever sanatçı olarak da bilinen Mr.Jade,geçen günlerde İzmir’de bulunan Şopengazi hayvan barınağını ziyaret etti.

 

Buradaki hayvanların ve barınakta çalışan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için temiz su deposu yaptırmaya karar verdi. Hemen çalışmalara başlıyan yardım sever sanatçı 2 ay gibi kısa bir zamanda temiz su deposunu barınağa yaptırdı.

 

Hatları döşenen ve deponun kullanıma açılması ile büyük bir rahatlık yaşayan personel çalışanları Mr.Jade’ye çok teşekkür etti.

 

Kısa bir zaman içersinde de yapacağı konserlerin gelirlerinin bir kısmına da gene böyle yardıma ihtiyacı olan barınaklara vereceğini belirtti.

 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.09.2019 11:15
Anahtar Kelimeler:
MRJadeBarınakKöpekİzmirMr. Jade
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