Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101144
ALTIN
275.716
DOLAR
5.7656
STERLİN
7.4146
EURO
6.3908
Red Bull Chess Masters'da elemeler başlıyor
Red Bull Chess Masters'da elemeler...
‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ Trump’ta sahneleniyor
‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ Trump’ta...
Beşiktaş’ın Braga maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş’ın Braga maçı kadrosu belli...
Dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı: Tırnak kırılmasına neden olabiliyor
Dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı: Tırnak...
Myra-Andriake’de, içinde kurşun zarf olan ‘kara büyü’ objesi bulundu
Myra-Andriake’de, içinde kurşun zarf olan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mr. Jade oyuncu oluyor

Ünlü işadamı ve şarkıcı Mr. Jade, art arda gelen teklifler üzerine oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Sanatçı, sürpriz bir projeyle seyirci karşısına çıkacak.

Mr. Jade oyuncu oluyor

Ünlü işadamı ve şarkıcı Mr. Jade, art arda gelen teklifler üzerine oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Sanatçı, sürpriz bir projeyle seyirci karşısına çıkacak.

06 Kasım 2019 Çarşamba 00:00
18 Okunma
Mr. Jade oyuncu oluyor

HABER: DİNÇER KARACALAR


Müzik çalışmalarıyla yurtdışında ünlenen ve kariyerine artık Türkiye’de devam eden Mr. Jade, oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Şarkılarının yanı sıra imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren sanatçı, son dönemde sinema ve dizi yapımcılarının radarına girdi.


SEVENLERİNİ ŞAŞIRTACAK

Yapımcılardan art arda teklifler alan Mr. Jade şimdilerde projeleri değerlendirme aşamasında. Sürpriz bir projeyle sevenlerini şaşırtmak isteyen ünlü sanatçı, bakalım aldığı tekliflerden hangisini kabul edecek...

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mr. JadeIşadamışarkıcıSürprizMüzik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Kaya filmi onur meselemizdir
Ahmet Kaya filmi onur meselemizdir
Single sürprizi ‘Tükeneceğiz’
Single sürprizi ‘Tükeneceğiz’
Gala’da Güneş Işığı
Gala’da Güneş Işığı
Amerika’da huzurevi ziyareti
Amerika’da huzurevi ziyareti
Warner Music’in ilk Türk yıldızı: Aleyna Tilki
Warner Music’in ilk Türk yıldızı: Aleyna Tilki
Metin Çanak’tan film tadında klip
Metin Çanak’tan film tadında klip
‘Altın Kalpli Kadınlar’dan şehit çocuklarına büyük dokunuş 
‘Altın Kalpli Kadınlar’dan şehit çocuklarına büyük dokunuş 
GENÇ AYSEL USTA AYSEL’İN YOLUNDA
GENÇ AYSEL USTA AYSEL’İN YOLUNDA
HABİB'İN KAHVESİ (ÖZEL SESLER BULUŞTU)
HABİB'İN KAHVESİ (ÖZEL SESLER BULUŞTU)

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans