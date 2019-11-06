Mr. Jade oyuncu oluyor

HABER: DİNÇER KARACALAR



Müzik çalışmalarıyla yurtdışında ünlenen ve kariyerine artık Türkiye’de devam eden Mr. Jade, oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Şarkılarının yanı sıra imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren sanatçı, son dönemde sinema ve dizi yapımcılarının radarına girdi.



SEVENLERİNİ ŞAŞIRTACAK

Yapımcılardan art arda teklifler alan Mr. Jade şimdilerde projeleri değerlendirme aşamasında. Sürpriz bir projeyle sevenlerini şaşırtmak isteyen ünlü sanatçı, bakalım aldığı tekliflerden hangisini kabul edecek...