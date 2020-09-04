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Mr. Jade’nin çifte heyecanı

Mr. Jade hem iş hem aşk yaşamıyla önümüzdeki günlerde adından sıkça söz ettirecek. Sürpriz bir isimle yeni bir aşka yelken açan ünlü işadamı, bir yandan yeni ilişkisinin diğer yandan hazırlıklarını sürdürdüğü single’ının heyecanını yaşıyor.

04 Eylül 2020 Cuma 12:52
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Mr. Jade’nin çifte heyecanı

HABER: DİNÇER KARACALAR


“Hasretinle Yandı Gönlüm” şarkısına yaptığı cover’la büyük beğeni toplayan işadamı ve şarkıcı Mr. Jade, yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Müzik yolculuğuna birbiri ardına çıkardığı başarılı single’larla devam eden sanatçı, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni şarkısının listelere üst sıralardan gireceğinden emin: “Çok yakında yayınlayacağım single, 2020’nin şarkısı olacak.”


YATIRIMLARA DEVAM
İş dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan Mr. Jade, Türkiye’deki yatırımlarına da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Nusret Gökçe’nin Erzurum’da yaptırdığı külliyeyi ziyaret eden işadamı, ünlü işletmeci için “Ayakta alkışlanacak bir projeye imza atmış. İnsanların geldiği toprakları unutmaması çok önemli” demişti. Şimdi de sanatçının kendisi ses getirecek bir proje için kolları sıvadı.


SÜRPRİZ AŞK
“Yeni sürprizler yolda” diyen Mr. Jade, müzik ve iş hayatının dışında özel hayatında da heyecanlı günler yaşıyor. Sürpriz bir isimle yeni bir aşka yelken açan sanatçı, kimliğini şimdilik gizli tuttuğu ilişkisiyle önümüzdeki günlerde adından sıkça söz ettirecek.

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