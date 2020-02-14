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Mr. Jade’den 14 Şubat sürprizi

Mr. Jade, Sevgililer Günü için sevenlerine bir sürpriz hazırladı ve “Hasretinle Yandı Gönlüm” şarkısını cover’ladı. Şarkı, 14 Şubat Cuma günü Musicom etiketiyle dijital platformlarda yayınladı.

14 Şubat 2020 Cuma 16:12
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Mr. Jade’den 14 Şubat sürprizi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şarkılarıyla müzik dünyasında büyük ses getiren Mr. Jade, 14 Şubat Sevgililer Günü için sevenlerine bir sürpriz hazırladı. Ünlü sanatçı, daha önce Edip Akbayram’ın sesiyle hayat verdiği “Hasretinle Yandı Gönlüm” şarkısını cover’ladı.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE YAYINDA
Söz ve müziği İsmail Yalçınkaya Tura’ya ait “Hasretinle Yandı Gönlüm”e yepyeni bir yorum getiren Mr. Jade, şarkıyı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde müzikseverlerin beğenisine sunacak. Çalışma, Musicom etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

SIRP GÜZELLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Mr. Jade, şarkının klibini Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da çekti. Klibin yönetmen koltuğunda ise ülkenin en ünlü yönetmenlerinden Masimya oturdu. Çekimlerde Mr. Jade’ye ünlü Sırp model Milica Sutovic eşlik etti.

KLİBE HOLLYWOOD İMZASI

En son teknolojilerle çekilen, 70 kişilik bir ekibin görev aldığı klibin renklendirmesi Hollywood’da yapıldı. Çok konuşulacak bir klibe imza atan Mr. Jade, “Bu şarkıyı okumak hayalimdi. Hayallerim gerçek oldu. Şarkının da klibimin de çok beğenileceğinden eminim” dedi.

 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.02.2020 16:16
Anahtar Kelimeler:
Mr. JadeSevgililer GünüMusicomHasretinle Yandı Gönlüm
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