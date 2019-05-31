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Mr. Jade’den bayram hediyesi

İlk iki şarkısıyla müzik listelerini sallayan Mr. Jade, merakla beklenen yeni single’ını tamamladı. Söz ve müziği de başarılı şarkıcıya ait “Mutluyum” adlı çalışma, Musicom Prodüksiyon etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Mr. Jade’den bayram hediyesi

İlk iki şarkısıyla müzik listelerini sallayan Mr. Jade, merakla beklenen yeni single’ını tamamladı. Söz ve müziği de başarılı şarkıcıya ait “Mutluyum” adlı çalışma, Musicom Prodüksiyon etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:20
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Mr. Jade’den bayram hediyesi

DİNÇER KARACALAR

MUTLUYUM

İlk iki şarkısıyla müzik listelerini sallayan Mr. Jade, merakla beklenen yeni single’ını tamamladı. Söz ve müziği de başarılı şarkıcıya ait “Mutluyum” adlı çalışma, Musicom Prodüksiyon etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

“Welcome to Turkey”ve

“Aşk Benim Neyime” şarkılarıyla büyük ses getiren Mr. Jade, müzik dünyasındaki iddiasını yeni bir single’la sürdürüyor. Merakla beklenen üçüncü single’ını tamamlayan sanatçı, “Mutluyum” adlı şarkısıyla 2019 yazına hareket getirecek.

DİJİTAL PLATFORMLARDA

Mr. Jade, söz ve müziği kendisine, aranjesi ise Erhan Bayrak’a ait “Mutluyum” şarkısını 31 Mayıs Cuma günü sevenleriyle buluşturdu. Başarılı şarkıcı, Musicom Prodüksiyon etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan single’ını dinleyicilerine bayram hediyesi olarak sundu. 

KLİBİ İSPANYA VE BREZİLYA’DA

ÜNLÜ MODELLERLE ÇEKTİ

Mr. Jade’nin “Mutluyum” şarkısına çektiği video klip de çok konuşulacak. Ünlü şarkıcının yönetmen koltuğunda oturduğu klibin çekimleri İspanya ve Brezilya’da yapıldı. Mr. Jade çekimlerde muhteşem deniz manzaraları eşliğinde ünlü modellerle birlikte kamera karşısına geçti. “Mutluyum” kıpır kıpır melodisi ve neşeli klibiyle bu yaza damga vuracak!

nMr. Jade’den

bayram hediyesi

MUTLUYUM

İlk iki şarkısıyla müzik listelerini sallayan Mr. Jade, merakla beklenen yeni single’ını tamamladı. Söz ve müziği de başarılı şarkıcıya ait “Mutluyum” adlı çalışma, Musicom Prodüksiyon etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

“Welcome to Turkey”ve

“Aşk Benim Neyime” şarkılarıyla büyük ses getiren Mr. Jade, müzik dünyasındaki iddiasını yeni bir single’la sürdürüyor. Merakla beklenen üçüncü single’ını tamamlayan sanatçı, “Mutluyum” adlı şarkısıyla 2019 yazına hareket getirecek.

DİJİTAL PLATFORMLARDA

Mr. Jade, söz ve müziği kendisine, aranjesi ise Erhan Bayrak’a ait “Mutluyum” şarkısını 31 Mayıs Cuma günü sevenleriyle buluşturdu. Başarılı şarkıcı, Musicom Prodüksiyon etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan single’ını dinleyicilerine bayram hediyesi olarak sundu. 

KLİBİ İSPANYA VE BREZİLYA’DA

ÜNLÜ MODELLERLE ÇEKTİ

Mr. Jade’nin “Mutluyum” şarkısına çektiği video klip de çok konuşulacak. Ünlü şarkıcının yönetmen koltuğunda oturduğu klibin çekimleri İspanya ve Brezilya’da yapıldı. Mr. Jade çekimlerde muhteşem deniz manzaraları eşliğinde ünlü modellerle birlikte kamera karşısına geçti. “Mutluyum” kıpır kıpır melodisi ve neşeli klibiyle bu yaza damga vuracak!

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Anahtar Kelimeler:
Mr. JadeMusicom ProdüksiyonMutluyumDinçer KaracalarMagazinHaberler
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