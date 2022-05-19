Morgül; “Ailemde Engelli Bireyler Var”

HABER:YŞAR ŞENYÜZ

Panele konuşmacı olarak katılan sanatçı yılmaz Morgül “Benim de ailemde engelli bireyler var. On dört yaşındaki yeğenim ve teyzem engellidir. Eğitimli insanlar olmalıyız, bu konuda cahil olamayız. Kan uyuşmazlığı ve akraba evlilikleri olmamalı. Bu durumlar bile bile engelli bireyler yaratıyor. Evlilik öncesi testler mutlaka yapılmalı” dedi.

Dünya Engelliler Haftası’na özel olarak Engelsiz Yaşam Vakfı, Bahçelievlerin Aktif Anneleri ve Era Kolejleri ile birlikte engelli bireyleri ve sorunlarını konuşmak üzere bir etkinlikte öğrenciler ve engelli yakınlarıyla bir araya geldiler. Tayyar Işıksaçan’nın moderatörlük yaptığı, sanatçı Yılmaz Morgül’ün yanı sıra Engelsiz Yaşam Vakfı başkan vekili avukat Edip Önder ve rehabilitasyon merkezi sahibesi özel eğitim uzmanı Ülger Yaman konuşmacı olarak katıldılar. Konuşmaların ardından Era Koleji öğrencilerinin ve engelli yakınlarının sorularını cevaplandıran konuşmacılar etkinliğin önemini belirterek bu tür buluşmaların daha sık yapılmasını istediler. Panelin finalinde ise Yılmaz Morgül öğrenciler ile birlikte sahnede şarkılar söylediler.