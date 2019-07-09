Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98416
ALTIN
255.069
DOLAR
5.6950
STERLİN
7.1043
EURO
6.3835
Mor ve Ötesi'nin Harbiye Çıkartması
Mor ve Ötesi'nin Harbiye Çıkartması
İDO Misafirlerine Ücretsiz Otopark 
İDO Misafirlerine Ücretsiz Otopark 
DÜNYANIN EN HIZLI TRENLERİNE SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU
DÜNYANIN EN HIZLI TRENLERİNE SAHİP...
'Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında artıyor'
'Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında...
'Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu' havalimanında sergileniyor
'Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu' havalimanında sergileniyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mor ve Ötesi'nin Harbiye Çıkartması

Harbiye Açıkhava Konserleri’ndeki son konuğu Mor ve Ötesi oldu. Senfonik konserine hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği mor ve ötesi’nin konser biletleri saatler öncesinden tükendi.

Mor ve Ötesi'nin Harbiye Çıkartması

Harbiye Açıkhava Konserleri’ndeki son konuğu Mor ve Ötesi oldu. Senfonik konserine hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği mor ve ötesi’nin konser biletleri saatler öncesinden tükendi.

09 Temmuz 2019 Salı 12:31
42 Okunma
Mor ve Ötesi'nin Harbiye Çıkartması

İSTANBUL- Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu’nun mor ve ötesi’ne eşlik ettiği konserde grup üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı 16 şarkılık senfonik repertuarları ile dinleyicilerine farklı bir mor ve ötesi deneyimi yaşattı. Konserde ‘Deli’, ‘Oyunbozan’, ‘Cambaz’, ‘Araf’ ve ‘Bir Derdim Var’ gibi sözü ve müziği kendilerine ait olan şarkıları seslendiren gruba, Harbiye’yi dolduran binlerce kişi de hep bir ağızdan eşlik etti.

Avrasya Filarmoni Orkestrası ile birlikte gerçekleştirdikleri senfonik performansları müzikseverler tarafından büyük ilgi gören mor ve ötesi’nin Magma Filarmoni Korosu ile birlikte gerçekleştirdiği performanslar ise dakikalarca ayakta alkışlandı.

Melisa Sözen, Koray Candemir, Buray, Selma Ergeç, Janset, İpek Karapınar, Fırat Doğruloğlu, Hakan Karahan ve Begüm-Doğuş Çobakçor’da mor ve ötesi’ni dinlemeye gelenler arasındaydı.


 7 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıkacak olan mor ve ötesi İstanbul seyircisi ile ise 7 Ekim’de yeniden Harbiye Açıkhava’da buluşacak.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
‘Oyunbozan’‘Deli’Avrasya Filarmoni OrkestrasıElif Hayvalı‘Cambaz’‘Araf’ Ve ‘Bir Derdim Var’Magma Filarmoni KorosuMor Ve Ötesi Oldu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta Ozanlar Aynı Sahnede
Usta Ozanlar Aynı Sahnede
CANDAN, “NEŞE” DOLU BİR KONSER İLE SAHNEDE!
CANDAN, “NEŞE” DOLU BİR KONSER İLE SAHNEDE!
"İhtiyacı Var" Görücüye Çıktı
"İhtiyacı Var" Görücüye Çıktı
Murat Akyol’dan Yeni Şarkı "BOŞ YAPMA"
Murat Akyol’dan Yeni Şarkı "BOŞ YAPMA"
Sertab'ın Büyüleyici Performansı
Sertab'ın Büyüleyici Performansı
MÜZİK PİYASASININ YENİ GÖZDESİ Volkan Oran
MÜZİK PİYASASININ YENİ GÖZDESİ Volkan Oran
Ayta Sözeri ve Gökçe Bahadır'dan Açıkhava'da düet
Ayta Sözeri ve Gökçe Bahadır'dan Açıkhava'da düet
Umut Akyürek ile Müzik Üzerine
Umut Akyürek ile Müzik Üzerine
Önder Gider: Sustuklarımı söyleme zamanı
Önder Gider: Sustuklarımı söyleme zamanı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans