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''MOR SÜMBÜLLER'' İÇİMİZİ BURKACAK!

Geçtiğimiz aylarda yayınlamış olduğu ''Ne Var Ne Yok'' şarkısındaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı ''Sarp Kaya'', etnik motiflerle süslenmiş yeni şarkısı ''Mor Sümbüller'' ile müzikseverlerle buluştu.

04 Mart 2021 Perşembe 15:03
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''MOR SÜMBÜLLER'' İÇİMİZİ BURKACAK!

HABER: AZİZ KARATAŞ

 

Geçtiğimiz aylarda yayınlamış olduğu ''Ne Var Ne Yok'' şarkısındaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı ''Sarp Kaya'', etnik motiflerle süslenmiş yeni şarkısı ''Mor Sümbüller'' ile müzikseverlerle buluştu.

Sözü ve müziği ''Sarp Kaya''ya ait olan şarkının düzenlemesinde başarılı sanatçıya Olcay Demirci eşlik etti.

''Sarp Kaya'', yeni şarkısını yalnızlığın ve çaresizliğin şarkısı olarak betimleyerek duygularını ise şu sözlerle dile getirdi;

''Mor Sümbüller, aşık olduğun insanın rengarenk bahçene girip yıllarca besleyip büyüttüğün çiçekleri koparmasını yani hayatını talan etmesini anlatıyor.''

'Hikayemi kalbinizde hissetmenizi diliyorum' diyerek şarkısını müzikseverlere emanet eden ''Sarp Kaya''nın yeni şarkısı naif melodisiyle insanın içsel baharının gelişini kutlar nitelikte huzur verecek.

Sıklıkla üreten ve üretmeyen her müzisyenin kaybolup gitmeye mahkum olduğunu dile getiren ''Sarp Kaya'' önümüzdeki yıllarda albüm yapma hedefini de şimdiden koydu.

''Mor Sümbüller''in ruhunu tam anlamıyla yansıtan fotoğraflar Korhan Akı imzası taşırken stil danışmanlığını ise Bahtışen İnal üstlendi.

''Sarp Kaya''nın yeni şarkısı ''Mor Sümbüller'' Avrupa Müzik markasıyla tüm müzik platformlarında yayında!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MOR SÜMBÜLLER İÇİMİZİ BURKACAK
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