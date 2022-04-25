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Monica Bellucci, Zilan Duru... ANNE KIZ GİBİ…

Dünyaca ünlü yıldız  önceki akşam tek kişilik “Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” oyunuyla Zorlu PSM sahnesinde hayranlarıyla buluştu.

25 Nisan 2022 Pazartesi 14:46
Monica Bellucci, Zilan Duru... ANNE KIZ GİBİ…

HABER. BURHAN AKDAĞ

Monica Bellucci’yi izleyenler arasında kendisine çok benzetilen Türk oyuncu Zilan Duru’da vardı…

Monica Belluci’ye olan benzerliği ile dünya basınının dikkatini çeken ünlü oyuncu Zilan Duru, bir çok yabancı yapımcıların da dikkatini çekmişti.

Oyuncu Zilan Duru ikizi kadar benzediği Monica Bellucci ile kuliste bir araya geldi. Monica Bellucci daha önce Zilan Duru’nun fotoğraflarını beğenip, kendi sosyal medya hesabında onay vermişti.

Tek kişilik oyun sonrasında kuliste bir araya gelen Monica Bellucci ve Zilan Duru’ yu görenler gözlerine inanamadılar. Sanki anne kız sohbet ediyor gibiydiler.

Monica Belluci ile ilk kez bir araya geldiğini belirtten Zilan Duru oyunu heyecan içinde izlediğini, Monica Bellucci’nin mektupları sayfa sayfa ezberlemesi ve bu konuda profosyenelliğine bir kez daha hayran olduğunu söylerken, Birlikte bir projede olmaktan büyük mutluluk duyacağını belirtti…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Monica BellucciZilan Duru
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