"MOLLY İLE TOMMY - SİHİRLİ MİRAS"

HABER: BURHAN AKDAĞ

Tuğba Melis Türk ve Keremcem’in başrollerini paylaştığı filmde; Hakan Akın, Deniz Oral, Faruk K, Zeynep Dizdar, Emre Ertunç, Elif Gül, Hakan Çankaya, Emre Mutlu, Ufuk Göçgüncü de rol alacak.

Filmin kadrosunda; Atilla Emirhan Kırık, Tuğba Kurun, Damla Nidam, Kıvanç Erkan, Ataberk Tufan da çocuk oyuncular olarak yer alacaklar.

Filmin senaryosunu yazan Eyüp Yağlı, aynı zamanda filmin yönetmenliğini de yapacak.. Filmin Genel Yönetmenliğini Kayhan Başoğlu, Görüntü Yönetmenliğini Yalçın Yadel, Uygulayıcı Yapımcılığını ise Hamdi Bor üstlendi.

EMK Film Production tarafından hayata geçirilecek olan filmin yapımcılığını Elif Gül üstlenirken, filmin çekimleri ise İstanbul’da üç hafta sürecek.

2023’te vizyona girmesi planlanan “Molly İle Tommy - Sihirli Miras” filminde; ilköğretim okulunda öğretmenlik yapan Gözde'nin, Molly ile Tommy (vantrolog) kuklalarıyla başından geçen ilginç maceralarına tanık olacağız.

Filmimizin tanıtım toplantısında siz kıymetli gazeteci dostlarımızla bir arada olmak bizleri mutlu edecektir…

Tarih: 27 Temmuz 2022 Çarşamba

Saat: 16.00

Adres: BlackwellSushi Levent

Levent, Hacı Adil Cd. No:1, 34330 Beşiktaş/İstanbul