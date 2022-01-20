Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,046.18
ALTIN
799.26
DOLAR
13.53
STERLİN
18.46
EURO
15.38
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54...
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kampüs içerisindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Kampüs içerisindeki ticari alanlar...
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Modellere taş çıkardı

20 Ocak 2022 Perşembe 11:21
9 Okunma
Modellere taş çıkardı

Haber: Dinçer Karacalar

Bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, son dönemde adından sıkça söz ettiren genç fotoğraf sanatçısı , Kaan Bülbüloğlu'nun objektifine birbirinden iddialı pozlar vererek adeta modellere taş çıkardı.

kafamsar prodüskiyon stüdyolarında gerçekleştirilen çekimlerin stylingini, pek çok markanın stil danışmanlığını yapan Sıdıka Bal, Saç & Makyaj Seben Ersoy yaparken, süpervizörlüğünü  ise oyuncunun eşi , Çiğdem Çalışkanoğlu üstlendi.

Oyuncunun bazı fotoğrafları , izlenme rekorları kıran Peaky Blinders dizisinin karakterlerine benzetildi.

Anahtar Kelimeler:
Modellere Taş çıkardı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğukan Medetoğlu klipte saçlarını kesti
Doğukan Medetoğlu klipte saçlarını kesti
Aziz'in Dilruba ve Efnan'ı makyajları ile 2022'ye şimdiden damgasını vurdu
Aziz'in Dilruba ve Efnan'ı makyajları ile 2022'ye şimdiden damgasını vurdu
MUHAMMET ALİ IŞIKTAŞ " MİKROFON ALİ " YOUTUBE KANALINDA SİZLERLE...
MUHAMMET ALİ IŞIKTAŞ " MİKROFON ALİ " YOUTUBE KANALINDA SİZLERLE...
MEHMET ERDEM’DEN YENİ ALBÜM MÜJDESİ!..
MEHMET ERDEM’DEN YENİ ALBÜM MÜJDESİ!..
Çiğdem Günal'a Bir Ödül Daha
Çiğdem Günal'a Bir Ödül Daha
Eskişehir’de Moda gecesi 
Eskişehir’de Moda gecesi 
İşletmeci Burak Akın ve Kürşat Şenler Bodrum’a şube açıyor! 
İşletmeci Burak Akın ve Kürşat Şenler Bodrum’a şube açıyor! 
Samet Kurt Kimdir?
Samet Kurt Kimdir?
AVUKATLIKTAN VAZGEÇTİ OYUNCU OLDU
AVUKATLIKTAN VAZGEÇTİ OYUNCU OLDU

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma