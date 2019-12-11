Model of Celebrity International’a Türk jüri

YAŞAR ŞENYÜZ/İSTANBUL

Dünyanın çeşitli ülkelerinde modellik ve oyunculuk sektörüne yeni yüzler kazandırmak amacıyla düzenlenen Model of Celebrity International, 18 Aralık’ta Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak.

Hollanda organizasyonunu Hülya Aydın'ın üstlendiği Model of Celebrity International jüri koltuğunda dünyaca ünlü isimler oturacak. Hollanda'nın en ünlü model ve oyuncularından biri olan Sylvia Geersen, dünyaca ünlü markaların modelliğini Fransız asıllı İtalyan model Ted Ranghella ile modanın kalbinin attığı Londra, Paris ve Milano'dan önde gelen isimler jüride olacak.

Dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu jüride Türkiye’yi sektörün en önemli isimleri temsil edecek. Model of Celebrity Türkiye Başkanı organizatör ve koreograf Banu Noyan, duayen modacı Cemil İpekçi ve usta koreograf Uğurkan Erez jüri üyeleri arasında yer alacak.

“Sen de Star Olabilirsin” sloganıyla yola çıkan Model of Celebrity International, şov şov dünyasının kapılarını sonuna kadar açacak ve yarışmacıları hayallerine bir adım daha.