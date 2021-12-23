Modacı Erkan Eken: Kürk giyen insanın Hitler’den farkı yok”

HABER: Almina Besra BABAR

Geçtiğimiz yıllarda Katar Şeyhi’nin eşine değeri 1 Milyon $’ı aşan elbise diken ünlü modacı Erkan Eken, yeni projelerle geliyor. Modacı Eken, yeni tasarımlarıyla herkesi hayran bırakmaya hazırlanıyor. 2022 kış modası arasında deri pantolon, ceket, mont ve taytların oldukça revaçta olduğunu belirten Erkan Eken, “Derinin modası asla geçmiyor bu kışta hem günlük kombinlerde hem de gece kıyafetlerinde bol bol deriyi göreceğiz. Deri taytlarda oldukça moda, fakat deri asla kusur kabul etmez. Bir kilo fazlalık dahi deri kıyafette hoş olmayan bir görüntünün olmasına neden olur. 55 kilo üstü kadınlar lütfen deri kıyafetlerden uzak dursun” dedi.





KÜRK GİYMEK VAHŞETTİR

Suni kürk yerine gerçek hayvan kürkü giymenin vahşet olduğunu söyleyen Modacı Erkan Eken, kürk giyenleri sert şekilde eleştirdi. Eken yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gerçeķ kürk ile gerçek deri aynı şey değil. Çünkü deri ayakkabı, çizme ve çanta yapımında hayvan katliamı yapılmıyor. Bu kıyaslar boş laftır. Dünyaca ünlü markalar bile artık kreasyonlarında kürkü kaldırdı. Bende yıllardır tasarımlarımda gerçek kürk kullanmıyorum. Kürk giymek prestij ve zenginlik ölçüsü değil tamamen vahşettir. Bir kürk için manto için en az 50 hayvan öldürülüyor. Kürk giyen bir insanın benim gözümde Hitler’den farkı yoktur.”