Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,810.79
ALTIN
662.33
DOLAR
11.41
STERLİN
15.41
EURO
12.95
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 60 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
Siirt Üniversitesi akademik personel alacak
Siirt Üniversitesi akademik personel...
Sinop Hamsilos Tabiat Parkı'nda yapım ihalesi
Sinop Hamsilos Tabiat Parkı'nda...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
44 adet iş yeri satılacak
44 adet iş yeri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Modacı Erkan Eken: Kürk giyen insanın Hitler’den farkı yok”

23 Aralık 2021 Perşembe 13:00
9 Okunma
Modacı Erkan Eken: Kürk giyen insanın Hitler’den farkı yok”

HABER: Almina Besra BABAR

Geçtiğimiz yıllarda Katar Şeyhi’nin eşine değeri 1 Milyon $’ı aşan elbise diken ünlü modacı Erkan Eken, yeni projelerle geliyor. Modacı Eken, yeni tasarımlarıyla herkesi hayran bırakmaya hazırlanıyor. 2022 kış modası arasında deri pantolon, ceket, mont ve taytların oldukça revaçta olduğunu belirten Erkan Eken, “Derinin modası asla geçmiyor bu kışta hem günlük kombinlerde hem de gece kıyafetlerinde bol bol deriyi göreceğiz. Deri taytlarda oldukça moda, fakat deri asla kusur kabul etmez. Bir kilo fazlalık dahi deri kıyafette hoş olmayan bir görüntünün olmasına neden olur. 55 kilo üstü kadınlar lütfen deri kıyafetlerden uzak dursun” dedi.


KÜRK GİYMEK VAHŞETTİR

Suni kürk yerine gerçek hayvan kürkü giymenin vahşet olduğunu söyleyen Modacı Erkan Eken, kürk giyenleri sert şekilde eleştirdi. Eken yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gerçeķ kürk ile gerçek deri aynı şey değil. Çünkü deri ayakkabı, çizme ve çanta yapımında hayvan katliamı yapılmıyor. Bu kıyaslar boş laftır. Dünyaca ünlü markalar bile artık kreasyonlarında kürkü kaldırdı. Bende yıllardır tasarımlarımda gerçek kürk kullanmıyorum. Kürk giymek prestij ve zenginlik ölçüsü değil tamamen vahşettir. Bir kürk için manto için en az 50 hayvan öldürülüyor. Kürk giyen bir insanın benim gözümde Hitler’den farkı yoktur.” 

Anahtar Kelimeler:
Modacı Erkan Eken: Kürk Giyen Insanın Hitlerden Farkı YokAlmina Besra BABAR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OGEDAY’IN GÖZÜ YİNE ŞAMPİYONLUKTA
OGEDAY’IN GÖZÜ YİNE ŞAMPİYONLUKTA
ŞEBNEM DEMİR DOSTLARIYLA YENİ YAŞINI KUTLADI…
ŞEBNEM DEMİR DOSTLARIYLA YENİ YAŞINI KUTLADI…
Tren Bahçeşehir’den Demet Akalın ve Selçuk Balcı konseriyle görkemli açılış
Tren Bahçeşehir’den Demet Akalın ve Selçuk Balcı konseriyle görkemli açılış
Ünlü Oyuncu Oktay Kaynarca, Oya Ulucan’dan Ödülünü Aldı!
Ünlü Oyuncu Oktay Kaynarca, Oya Ulucan’dan Ödülünü Aldı!
TUĞBA ÖZAY: HERKES ADAM OLAMAZ
TUĞBA ÖZAY: HERKES ADAM OLAMAZ
Ferman Toprak’tan yeni şarkı müjdesi
Ferman Toprak’tan yeni şarkı müjdesi
İBRAHİM TATLISES’İN RADYOSU TUĞRUL ALTINKARAYA EMANET
İBRAHİM TATLISES’İN RADYOSU TUĞRUL ALTINKARAYA EMANET
Irmak’ın İstanbul Konseri
Irmak’ın İstanbul Konseri
Nilperi Şahinkaya “Nasıl Fenomen Oldum”da
Nilperi Şahinkaya “Nasıl Fenomen Oldum”da

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma