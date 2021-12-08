Modacı Betül Saday "Dünya markası olmayı planlıyoruz"

ASLAN SAYIM

1994 Yılında Konya’nın Meram İlçesinde dünya ya gelen Betül Saday, uzun yıllardır hizmet sağladığı moda sektöründe hızlı çıkışı ile kendi ismini duyurmayı başarmıştır. Ünlü Modacı Betül Saday sorduğumuz soruları cevapladı.

Gelecek Planlarınız Nedir Betül Hanım?

Betül Saday; "Gelecekte dünya markası olmayı planlıyoruz ve bu yolda her gecen gün kaliteyi arttırarak yürümeye devam ediyoruz. Ben moda üretmiyorum, modanın kendisiyim.. Moda insanın ruhunu yansıtan bir algıdır, insanın stilini yansıtıyor hatta şöyle bir söz vardır "moda gecer fakat stil hep kalır."