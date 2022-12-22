Moda Tasarımcısı Cafer Andıç Dünya Markası Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor

Haber:Aslan Sayım

‘Kumaşçı Cafer’in sahibi Cafer Andıç, moda sektöründeki çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor…

Sektöründe çok özel teklifler alan Kumaşçı Cafer, bu konuda açıklamalarda bulundu: “Şu sıralar çok önemli teklifler alıyorum. Dübai’de ünlü bir Arap iş insanından teklif aldım,fakat benim amacım dünya markası olmak. Bu nedenle teklifi kibarca reddettim.” dedi.

Moda sektöründe çok önemli çalışmalarda bulunan Cafer Andıç, çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Andıç, güçlü bir ekibe sahip olmasının çok avantajlı bir durum olduğunu sözlerine ekledi: “Eğer güçlü bir ekibiniz varsa başaramayacağınız hiçbir şey yok. Açıkçası ekibimizin desteğiyle de birlikte hazırladığımız özel tasarım tanıtımını en iyi şekilde yapmak istiyoruz.”

Dubai’de Ünlü Arap İş İnsanından Teklif Aldı

Moda sektöründe başarılı çalışmalarına devam eden ve yenilikçi projelerini sürdüren Cafer Andıç, Dubai’de ünlü Arap iş insanından teklif aldı. Son zamanlarda yenilikçi teklifler aldığını belirten Cafer Andıç, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Moda sektöründe büyümesini istediğimiz markamız için ünlü iş insanlarından teklif alıyoruz. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Ünlü bir Arap iş insanından teklif almış olmakla birlikte markamızı dünyaca ünlü bir marka haline getirmek istediğimiz için ne yazık ki teklifi geri çevirdik. Bunun yanı sıra yenilikçi projelerimize devam ediyoruz. Umuyorum ki çalışmalarımızı aynı çizgide sürdürerek markamızı dünyaca ünlü bir marka haline getirmek.”

Dünya Markası Olmak İstiyor

‘Kumaşçı Cafer’in dünyaca ünlü bir marka olmasını istediklerini belirten Cafer Andıç, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Kumaşçı Cafer’in dünyanın her yerinde ön plana çıkmasını istiyoruz. Bunun için yenilikçi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pes etmeden, yılmadan çalışmanın bize pek çok kazancı olacağını düşünüyoruz. Moda sektörünün yenilikçi projelere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle sektörel gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalarımızı kurumsal bir şekilde sürdürüyoruz. İnovatifçalışmal arın yenilikçi projeleri de beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Güçlü ekibimiz sayesinde markamızın dünyaca ünlü bir marka haline geleceğini düşünüyoruz. Türkiye’yi moda sektöründe en başarılı şekilde temsil etmek temel hedefimiz. Bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyor, kendimizi geliştiriyoruz.”