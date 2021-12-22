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Miss World 2021 Güzellik Yarışması’ında Coronavirüs Engeli

97 yarışmacıdan 23’ünün koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Miss World 2021 güzellik yarışması ertelendi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 16:29
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Miss World 2021 Güzellik Yarışması’ında Coronavirüs Engeli

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Porto Riko Sağlık Bakanlığı, Miss World 2021'de yer alan 97 yarışmacının 23’ünün corona virüs testinin pozitif çıkması sonucu bu hafta Porto Riko’da düzenlenmesi planlanan güzellik yarışmasının ertelendiğini duyurdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, yarışmanın başlamasına saatler kala yapılan açıklamada, Miss World 2021 televizyon finalinin “Yarışmacılar ve ekibin sağlık ve güvenliğine ilişkin endişelerle” ertelendiği aktarıldı. Bakanlık, Miss World yarışmasıyla bağlantılı toplam 38 pozitif vaka olduğunu, 23’ünün yarışmacılardan oluştuğunu söyledi. Miss World 2021 organizasyon yetkilileri yarışmanın 90 gün içinde yapılabileceğini belirtiler. Miss World'de Türkiye'yi Dilara Korkmaz temsil ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Miss World 2021 Güzellik Yarışmasıında Coronavirüs Engeli
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