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Minik Kaçmaz Kardeşlerin Dubai’de büyük başarısı

15 ülkeden gelen 4-16 yaş arası çocukların yarıştığı uluslararası " Junior Model International 2022", güzellik, yetenek yarışmasının bu yılki birincileri iki Türk kızı oldu.

02 Kasım 2022 Çarşamba 11:55
Minik Kaçmaz Kardeşlerin Dubai’de büyük başarısı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dubai'de 6 yıldır düzenlenen Amerika, Ermenistan, Moğalistan, İngiltere, Azerbaycan, Özbekistan, Endonezya, Hindistan, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer aldığı 15 ülkeden gelen 4-16 yaş arası çocukların yarıştığı uluslararası " Junior Model International 2022", güzellik, yetenek yarışmasının bu yılki birincileri iki Türk kızı oldu.

Beş gün süren yarışmanın yetenek, eğitim, kendi kültürünü tanıtma, yöresel kıyafet ve abiye kategorileri bulunuyor.

Ülkemizi temsil eden 5 yaşındaki Elisa Kaçmaz, rakiplerini geride bırakıp “Best Interview 2022”, “Best Walk Tod 2022” ve “Tod Winner 2022” ünvanlarını alırken, 8 yaşındaki ablası Elif Kaçmaz “Style Icon 2022” ve “Best Walk Princess 2022” ünvanlarını aldı.

Türk bayrağını uluslararası sahneye taşıyan iki kız kardeşle gurur duyuyor başarılarının devamını dileriz.



Neshe’ye Bir Gecede İki Ödül

İlk projesi “Hijo de la Noche” ile dünya çapında büyük ilgi gören şarkıcı Neshe, iki ödüle layık görüldü. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen
5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri töreninde “En İyi Uluslararası Kadın Sanatçı” ve 3. Uluslararası Altın Medya Ödülleri’nde “En İyi Uluslararası Şarkı”dallarında bir gece de iki ödüle layık görüldü. Neshe, katıldığı törenlerde sahne performansı, dansları ve sempatisiyle gecenin en dikkat çeken ismi oldu.
Geceye katılan sanatçılar, ‘’Neshe’yi dünya tanımalı’’ şeklinde yorumlar yaparak övgülerini dile getirdiler. Neshe uzun vadede ülkemizi yurtdışında temsil edecek önemli bir isim olacağını adeta kanıtlıyor. Yeni müzik çalışmaları için yabancı prodüktörlerle çalışan Neshe, sürpriz şarkılarıyla yeniden hayranlarının karşısında olacak.

 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Junior Model International 2022Elisa KaçmazElif Kaçmaz
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