Minalya Güzellik Merkezi’ne ünlü yağmuru!

HABER: AZİZ KARATAŞ

İş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok değerli ismin katılımıyla ve kusursuz kadrosuyla hizmetlerini misafirlerine açan ''Minalya Güzellik By Demoo''nun Nişantaşı şubesinin yeni yıl partisinde magazin ve sosyete dünyasından değerli isimler bir araya geldi.

Filipinler'de Miss Earth güzellik yarışmasında ülkemizi temsil eden genç ve başarılı kadın girişimci ''Demet Karadeniz'' ve “Melis Anık”ın düzenlemiş olduğu yeni yıl partisine katılan isimler arasında; Günay Musayeva, Aysu Baçeoğlu, Günsu İnce, Aslı Turanlı, Eylem Şenkal, İnci Pars, Seda Can Bolat, Mila Kali, Oktay Derelioğlu, Emre Ziyal, Burcu Sedef, Arzu Kunt gibi bir çok değerli isim vardı.

Çello ve güzel yemekler eşliğinde yeni yılı karşılayan misafirler bol bol sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

İstanbul'un güzide semtlerinden Nişantaşı'nda yer alan ''Minalya Güzellik By Demoo''; güzellik ve sağlık alanında uzman ekibiyle hızlı ve pratik çözümleri tek çatıda sunarak, yoğun yaşam temposunda kişilerin ihtiyaç duydukları sağlık ve güzellik konularında hayatı kolaylaştırıyor.

''Minalya Güzellik By Demoo''da ilk seansta 3-5 cm incelme garantisi veren Power Shape cihazıyla merkezde, bölgesel incelmeye büyük destekler sağlanarak G5 ve Lenf Drenaj cihazları ile de destekleniyor.

Kalıcı makyaj, selülit ve çatlak tedavisi, dövme silme, Pro Lazer işlemlerinin yanı sıra misafirlere; güzelliklerine eşlik edecek protez tırnak, ciltte mucize etkileri olan Dermapeel, tek seansta akne ve leke tedavisinde mucizevi sonuçlar sunuluyor.

Başarılı kadın girişimciler; güzellik sektörüne tecrübeleri ile yeni bir soluk getiren uzman kadrosu eşliğinde, hijyen ve kaliteyi en ön planda tutarak misafirlerinin kişisel ihtiyaçlarına yönelik her detayı vakitten tasarruf ederek ve iyi vakit geçirerek çözümleyebileceğini belirtti. Yeni yılda fiyatlarında ciddi artışlar yapmayı planlamayan “Demet Karadeniz” ve “Melis Anık”; güzellik her kadının hakkı diyerek güzellik sektörüne yardımcı ve yenilikçi çözümler sunmaya devam edecek.