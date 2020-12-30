MİLYONLAR ONU SEVDİ: ÖZGÜR DENİZ CELLAT 

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Hakan Kanburoğlu şunları yazdı:

Sosyal medyada fenomenleri son günlerde yaptıkları çalışmalarla dikkat çekiyor. TikTok ve İnstagram fenomenleri arasında Cellat36’yı bilmeyeniniz yoktur. Özgür Deniz Cellat çektiği videolarla instagram’da 1 Milyon, TikTok’ta 4 milyon takipçiye ulaştı. 5 Haziran 1999 Kars Sarıkamış doğumlu olan Özgür Deniz müzik ile de oldukça ilgili, ben sesini beğeniyorum ve birçok fenomenden daha vizyon sahibi olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda müzik piyasasında da adından söz ettirebilir. Cellat'ı rakiplerinden farklı kılan ise hayranlarıyla kurduğu iletişim. Kimi ona baba diyor kimi onu arkadaş olarak görüyor. Ama samimiyet bambaşka. ÖDCFC’nin desteği artık bizlerin bile fark ettiği bir durum haline geldi. Onlar fan falan değil onlar family! Onlar fam! Onlar artık bir aile olmuş.. Gencecik yaşta büyük kitleye ulaşmak başarıdır, bu başarısını herkes kutlamalı.