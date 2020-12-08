MİLYONLAR MEG DİNLEDİ

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Gerçek adı Mehmet Emin Güleken olan fenomenin 2019'da çıkardığı Enkaz şarkısı hit olduktan sonra Bağışla adlı şarkısıyla da müzik piyasasını sallamıştı.

Müzik dünyasında kendini fark ettiren MEG, Yaralarımı Sar adlı şarkıyla ise 12 milyon izlenmeyi geçti. Rap müzik günümüzde revaçta olduğu gibi TikTok fenomenleri de oldukça popüler.

MEG, yeni şarkı hazırlığında olduğunu duyurdu. Yeni yıla yeni şarkısını yetiştirmeye çalışan MEG 2021'de de müzikal başarısını konuşturacak. MEG'in yeteneğini Türkiye ve Dünya konuşacağa benziyor.