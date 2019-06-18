Milyon Yapım Yaza Merhaba Dedi

İSTANBUL- Gün boyu dinlenme ve iyi müziğin adresi olan Milyon Beach Kilyos'taki Yaza Merhaba partisine Şebnem Ferah'tan Pentagram'a; Baba Zula'dan Flört'e; Sena Şener'den Şanışer'e sevilen sanatçı ve gruplar da katıldı.

Jandarma Karakol Komutanından Umut Kuzey'e Plaket

Ayrıca Umut Kuzey'e Zekeriyaköy Jandarma Karakol Komutanı Mehmet Şerif Bekiroğlu tarafından jandarma teşkilatına katkılarından dolayı bir plaket hediye edildi. Kuzey; plaketi tüm Milyon Yapım ekibi adına teşekkür ederek aldı.