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Milyon Yapım Yaza Merhaba Dedi

Milyon Beach Kilyos'un, kendine özel koyunda, ferah, rahat ve özgün bir atmosferde basın mensupları, sanatçılar ve medya sektörünün önde gelen isimlerinin de katıldığı keyifli bir gün yaşandı.

Milyon Yapım Yaza Merhaba Dedi

Milyon Beach Kilyos'un, kendine özel koyunda, ferah, rahat ve özgün bir atmosferde basın mensupları, sanatçılar ve medya sektörünün önde gelen isimlerinin de katıldığı keyifli bir gün yaşandı.

18 Haziran 2019 Salı 11:23
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Milyon Yapım Yaza Merhaba Dedi
İSTANBUL- Gün boyu dinlenme ve iyi müziğin adresi olan Milyon Beach Kilyos'taki Yaza Merhaba partisine Şebnem Ferah'tan Pentagram'a; Baba Zula'dan Flört'e; Sena Şener'den Şanışer'e sevilen sanatçı ve gruplar da katıldı.
Jandarma Karakol Komutanından Umut Kuzey'e Plaket
Ayrıca Umut Kuzey'e Zekeriyaköy Jandarma Karakol Komutanı Mehmet Şerif Bekiroğlu tarafından jandarma teşkilatına katkılarından dolayı bir plaket hediye edildi. Kuzey; plaketi tüm Milyon Yapım ekibi adına teşekkür ederek aldı. 
Haber: Elif Hayvalı

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Anahtar Kelimeler:
Milyon Beach KilyosunFerahBasın MensuplarıSanatçılarMedya SektörünBaba ZuladElif Hayvalı
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