Milad’tan sürpriz çalışma

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Gündemde nadir bulunan sanat ruhuyla müzik yapan sanatçılardan birisi ve aslen Azeri kökenli Milad yeni bir sonbahar şarkısı 'Yarım Kalan' ile sevenlerinin kalbine dokunmaya hazır. Milad 'ın söz, beste ve düzenlemesini yaptığı 'Yarım Kalan' şarkısı İLS VİSİON müzik yapım etiketi ile 18 Ekim Cuma günü dijital platformlarda yayında.

Söz yazarı, besteci ve aranjör gibi sıfatları ile birçok hüneri bünyesinde barındıran Milad, yeni single'ında süpriz bir isimle ile feat yaptı.

18 yıldır müzik sektöründe bir çok ünlü sanatçının basın danışmanlığını yapan Funda Alkan, ilk kez stüdyoya girip, vokal yaptı.

FUNDA'NIN SESİ HARİKA !!!

Yarım kalan'ı çok beğendiğini ve kalbine dokunduğu için tesadüf söylediğini dile getiren Funda Alkan için Milad; 'Funda inanılmaz bir ses rengine sahip ve kendisi Müjdat Gezen konservatuvarı türk müziği bölümünden mezun. Şarkım onun sesiyle bambaşka bir ruha büründü ve eminim ki dinleyen herkes çok beğenecek' dedi.

HEM YÖNETTİ, HEM OYNADI

Sinema filmlerini aratmayan içeriği ile” YARIM KALAN” bir aşk hikayesini anlatıyor. Video klipte Milad; yalnızca oynamakla kalmadı, Onur Taşcıoğlu ile birlikte klibin yönetmenliğini de üstlendi.

Milad’ın senaryosunu da yazdığı klibin çekimleri 20 kişilik profesyonel bir ekiple İstanbul Çekmeköy'de yapıldı.

Milad ft Funda Alkan “yarım kalan”

şarkı sözleri :

” Intro “

inan bitmiyor içimdeki yarım kalan aşk

sönmüyor alev alev içim yanar

” Verse 1 “

inan bitmiyor içimdeki yarım kalan aşk

sönmüyor alev alev içim yanar

resimleri izledim her yerde izlerin

sen neydin ki bilemedim

seni asla silemedim

“ nakarat “

yanıyor yüreğim her gün sayende

duruyor saatler geçmek bilmiyor zaman

kapalı kalbim anahtarı sende

içimdeki yarım kalan

” Verse 2 “

ah bu nasıl dünya sanki bir rüya

korkuyorum sensizliğe uyanmaya

ah yinemi hüsran yinemi isyan

gücüm yok ki yeniden başlamaya

Söz & Müzik & Düzenleme : Milad

Back vokaller :Funda Alkan

Camera Man : Onur Taşcıoğlu

Video klip Yönetmen ve Senaryo : Onur Taşcıoğlu &Milad

Edit & Color : Milad

Yapım : İLS Vision