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MİCHAEL JACKSON YOLUNU AÇTI

Ferdi Akgün “Benimle Uyan” isimli ilk solo single’ı ile müzikseverlerle buluştu.

MİCHAEL JACKSON YOLUNU AÇTI

Ferdi Akgün “Benimle Uyan” isimli ilk solo single’ı ile müzikseverlerle buluştu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:35
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MİCHAEL JACKSON YOLUNU AÇTI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Michael Jackson’a duyduğu hayranlıkla müziğe ve dansa olan ilgisi çocuk yaşlarda keşfedilen Ferdi Akgün’ün, “Benimle Uyan” isimli şarkısının söz ve müziği Burak Karaaslan’a, düzenlemesi Nurettin Çolak’a ait.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ferdi AkgünYaşar Şenyüz
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