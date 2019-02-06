MİCHAEL JACKSON YOLUNU AÇTI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Michael Jackson’a duyduğu hayranlıkla müziğe ve dansa olan ilgisi çocuk yaşlarda keşfedilen Ferdi Akgün’ün, “Benimle Uyan” isimli şarkısının söz ve müziği Burak Karaaslan’a, düzenlemesi Nurettin Çolak’a ait.
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Ferdi Akgün “Benimle Uyan” isimli ilk solo single’ı ile müzikseverlerle buluştu.
HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Michael Jackson’a duyduğu hayranlıkla müziğe ve dansa olan ilgisi çocuk yaşlarda keşfedilen Ferdi Akgün’ün, “Benimle Uyan” isimli şarkısının söz ve müziği Burak Karaaslan’a, düzenlemesi Nurettin Çolak’a ait.
Önce Vatan Gazetesi