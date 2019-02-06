MİCHAEL JACKSON YOLUNU AÇTI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Michael Jackson’a duyduğu hayranlıkla müziğe ve dansa olan ilgisi çocuk yaşlarda keşfedilen Ferdi Akgün’ün, “Benimle Uyan” isimli şarkısının söz ve müziği Burak Karaaslan’a, düzenlemesi Nurettin Çolak’a ait.