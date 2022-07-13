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Miami - İstanbul hattında yeni işbirlikleri için buluştular

Miami de mankenlik ajansı sahibi Nicole Shelly ve Tanınmış oyuncu, model Murat Parasayar İstanbul’da gerçekleştirilen bir organizasyonla 90’ların ünlü Moda Fotorafçısı Yaşar Şenyüz’ün objektifine poz vererek katalog çalışması gerçekleştirdiler.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:38
Miami - İstanbul hattında yeni işbirlikleri için buluştular

Tam bir Türkiye hayranı olan, Miami de mankenlik ajansı sahibi Nicole Shelly, sık sık İstanbula gelerek, burada moda çekimleri, Eventler yapmayı planlarken bir ortak arkadaş vasıtasıyla ünlü oyuncu ve model Murat Parasayar ile tanıştırılır..

Bu tanıştırılma sonrasında Murat Parasayasar’a kendi ajansından çalışması teklifi de yapan Shelly, vakit kaybetmeden ajan kataloğu için İstanbul da bir dizi fotoğraf çekimi gerçekleştirdiler...

Murat Parasayar daha önceden yüzlerce katalog,afiş ve reklam filmleri çalışması yaptığı ünlü moda fotoğrafçısı Yaşar Şenyüz’ü projeye dahil ederek İstanbul’un değişik yerlerinde Outdoor çekimler yapmayı kararlaştırdılar..

Parasayar’ın eşi Burçin hanımın organizasyonu ile İstanbul'un özel mekanlarında gerçekleştirilen fotoğraf çekimlerinde kendisi de eski model olan Nicole Shelly ve Murat Parasayar Şenyüz’ün kamerasına poz verdiler...

Murat Parasayar konu hakkında; Nicole benim çalışmalarımı çok beğendiğini ve benimle Amerika ve tüm dünya da çok işler yapabileceğimizi söyledi.. Ben de kabul ettim.. Ayrıca Nicole Miami İstanbul arasında organizasyonlar yapmak istiyor.. Ben de onu BG ajans la görüştürdüm.. Çok güzel işler olacağına inanıyorum.. Buradaki çekimler çok keyifli geçti, İki usta model olarak Modanın Evrensel Ruhunu Yaşar Şenyüz’ ustanın objektifine yansıtarak büyük işbirliğinin ilk adımlarını attık. Dedi.

Çekimler sırasında Kemal kaya turizmin sahibi Turgay Kaya, İstanbul’un bir çok tarihi mekanlarında turistik bir gezi gerçekleştirirken Balat’a ilk defa giden Nicole Shelly ise Balat’tan ayrılmak istemedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 13.07.2022 14:01
Anahtar Kelimeler:
Nicole ShellyMurat Parasayar
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