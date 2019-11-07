MGD ‘24. Altın Objektif Ödülleri’ sahiplerini buldu

Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği ’24. Altın Objektif Ödülleri’ muhteşem bir organizasyonla sahiplerini buldu.

Her yıl MGD tarafından düzenlenen tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasından ünlü isimlerin ödüllendirildiği “Altın Objektif Ödül Töreni”ne bu yıl da ilgi yoğundu.

Kırmızı halı seremonisiyle başlayan gece, MGD Başkanı Okan Sarıkaya ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde, Doku Tıp Merkezi ana sponsorluğunda ve Netflix’in sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da gerçekleştirildi. Gecenin sunuculuğunu Doğa Rutkay ile Hakan Bilgin üstlendi.

Magazin Gazetecileri Derneği 24. Altın Objektif Ödül Töreni’nde gecenin ilk ödülünü yazılı basın fotoğraf ödülerini Burhan Akdağ verdi. Turkcell’in 29 Ekim için yazdığı şiiri tiyatrocu Ali Poyrazoğlu okudu.

Ödüler alkışlar arasında sahiplerini buldu

Türkiye’nin sanat elçileri Karsu ve Summer Cem’in şarkılarıyla keyifli dakikaların yaşandığı organizasyona, izlenme rekorları kıran ve gecede ödül alan Mucize Doktor, Her Yerde Sen ve Bir Zamanlar Çukurova’da dizilerinin ekipleri damga vurdu.

“Yılın Şarkısı” kategorisinde Merve Özbey’in “Yaramızda Kalsın” isimli şarkısı ödüle layık görülürken, “Yılın Proje Albümü” kategorisinde “Usta Çırak” albümü ile Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun ödüle layık görüldü. “En İyi Kadın Yorumcu” ödülünün sahibi Sıla olurken, “En İyi Erkek Yorumcu” ödülünü Mustafa Sandal, “En İyi Arabesk Fantezi Müzik” ödülüne ise Ebru Yaşar layık görüldü. “En İyi Kadın ve Erkek Tiyatro Oyuncusu” kategorilerinde ise Funda Eryiğit ve Kerem Alışık kategorinin seçilen isimleri oldu.

“En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncusu” Deniz Uğur seçilirken, “En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu” ödülüne ise Akın Akınözü layık görüldü.

“Yılın Drama Dizisi” kategorisindeki ödülü “Mucize Doktor” alırken, “Yılın Romantik Komedi Dizisi” ödülünü “Her Yerde Sen” dizisi aldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Yılmaz Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı “Organize İşler Sazan Sarmalı” ise “Yılın Sinema Filmi” seçildi.

“Yılın Dizisi” seçilen “Bir Zamanlar Çukurova” nın başrol oyuncusu Vahide Perçin “Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu” ödülünü göğüslerken, Kerem Alışık ise “Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

“MGD Jüri Özel Ödülü”nün sahibi ise, Okan Bayülgen oldu. Gecenin bir önemli ödülü de Türkiye’nin marka yüzü oldu, bu ödüle Turkcell layık görüldü.

KIRMIZI HALI RÖPORTAJLAR VE DEMEÇLER

Cağlar Ertuğrul

Doğum günümde aldığım en iyi hediye. İyi ki doğum günümde buradayım. Partnerim buraya gelmeyi çok istedi ama hastalığı nedeniyle burada olamıyor. Hatta iki gün set bile tatil edildi. O sağlığına kavuşsun da önemli olan o. Diziye yaz dizisi olarak başladık ama kafam hiç o şekilde işlemedi. Kış dizilerinin seyirciyi çeken bir draması var. Biraz düşüş olsa da bu sezon ile alakalı bir durum diye düşünüyorum.

Merve Özbey

Onurcan bizim için her zaman çok önemli. Onun sayesinde ödüller alıyoruz. Bunu asla unutmamak lazım. Türkiye’deki ödül törenlerinin hakkaniyetine inancımı yitirdiğim günlerde aldığım bu ödül beni son derece mutlu ediyor. İnşallah Yaramızda Kalsın ile nice ödüller daha alacağız. -Kadın pop sanatçıları arasında tek başınıza yürüyorsunuz diyen muhabire; Ya bu sorular beni öldürecek. Ortada bir pasta var ve bu sefer şans bizim yüzümüze güldü. Bütün arkadaşlarımın yolu emeği izi açık olsun. Grip salgını beni de vurdu. Yorulduk biraz.

Kıvanç Tatlıtuğ

Bir yurtdışı tatili yaptım ve enerjim çok iyi. Yeni projelere odaklandım. Yıllardır hep birlikte, gerek sırt

sırta, gerek omuz omuz gerekse çeşitli zor zamanlarımızda sizlerde işlerinizi yapıyorsunuz. Ben kesinlikle her durumu anlayışla karşılıyorum. Buda tabi ki hepinizin mesleği. Bunun içinde bizim hoşumuza gidecek şeyleri yazmaları kadar yazmamaları da var. Bu gayet normal. Benim açımdan yıllardır hiçbir problem olmadı. Başak Dizer’i soran muhabirlere ‘’işi vardı.’’ Yanıtını verdi.

Deniz Uğur

Çok mutluyum. İnsanın başarısının takdir edilmesi çok güzel. Bu başarıyı muhteşem emekçilere, çalışma arkadaşlarıma borçluyum. Bütün sektör emekçilerine de selam olsun. Set sürelerinin uzun olması kolay bir iş değil ama insanın sevdiği işi yapması durumu kolaylaştıran bir faktör.

Ebru Yaşar

Mgd en kıymetli ödül törenlerimizden. Layık gören herkese teşekkür ediyorum. Yeni çıkar şarkısını soran muhabirlere; Benim açımdan şahane, kıymetli bir şarkı. Tabi ki Feridun Bey’in sevenlerinden de tepki gösterenler var, beğenenler var. Fakat ben onlara da hak veriyorum. Sonuçta ben sevdiğim ve hissettiğim bir projeyi hayata geçirdim. Feridun Bey’e çok teşekkür ediyorum. Hava şartları ve saha çok elverişliydi. Şimdi önümüzdeki şarkılara bakacağız. İsimler yaşatır. Çocuklar gibi aynı. Şarkıların isimleri de bazen karakterlerini belli eder. Ben bu kadar tepki çekeceğini düşünmemiştim. Önemli olan bir şeyleri yeniden gündeme getirmek, dinlenebilir hale getirmek ve hatırlatmaktır. Sanat adına güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum.

Sıla

(Kapı önündeki 1956 model Cadillac ile fotoğraf çektirerek klasik arabalara bayıldığını söyledi. Binip gitsem mi? Esprisi ile herkesi güldürdü) Çokça sevgiyle karşılaşmak benim için çok özel ve kıymetli. Bugün burada sizlerle birlikte olmak benim için ayrıca bir mutluluk. Saçlarını değiştirdiğini söyleyen muhabire; Aslında değiştirmiyorum. Siz abartıyorsunuz tatlı tatlı. Sadece iki model yapıyorum son dönemlerde.

Evlilik haberlerini soran muhabirlerine;

Vallahi bende bilmiyorum ki… Nasip kısmet her şey. Bu tip şeyleri çok fazla konuşmamakta

fayda var. Sizden takip ediyoruz olayı. Geçen bir tarih verildi ama o gün Cumhuriyet Balosundaydık

biz.

Yeni albümünü soranlara;

Çok tatlı bir albüm çalışması içindeyiz. Hali hazırda yeni şarkılar yazıyorum. Ne kadar çok

şarkıları bölmeyi denesemde bir türlü alışamadım bu yüzden albüm yapacağım sanırım. İnsanlar

alışmış beni çok şarkılı albümlerle görmeye. Benimde gönlüm çok şarkılı bir albümden yana.

Alışamadım single lara bir türlü.

Reklam filmi ve oyunculuk sorularına;

Oyunculukla ilgili herhangi bir öngörüm yok. Ama neden olmasın.

Reklam filmindeki gibi fotorafçılığa meraklı mısınız? Böyle bir hobiniz var mı? Sorusuna;

Aslında bu konuda çok meraklı ve yetenekli sayılmam. Ama dijital dünyanın elverdiği ölçüde bende

kendi çapımda bir şeyler yapıyorum zaman zaman.

Mustafa Ceceli

Yanlış hatırlamıyorsam ilk 2010 yılında ödül almıştım Mgd’den. Ben işin arka planını çok iyi bilen

biriyim. Sizlerin 5 dakikalık bir görüntü için neler çektiğinizi çok işyi biliyorum. Beraber bir yolculuk

yapıyoruz, şaka maka 12 yıl olmuş ben şarkı söylemeye başlayalı. O yüzden Mgd’nin benim için ayrı

bir önemi var. Fikret Şeneş proje albümü ile alacağım ödülde ayrıca bir kıymet arz ediyor. İçerisinde

yok yok. Bende ‘’Düşünme hiç’’şarkısını yeniden seslendirdim.

Listelerde Bedel ve Mühür şarkısının birbiri ile yarışmasını soran muhabire;

Selin’de bu durumu tiye aldı. ‘’Hem birinci hem ikinci olunca Guinness mi veriyorlar?’’ eklinde bir

story attı. Bende ‘’O öyle olmuyor on şarkının da sana ait olması gerekiyor dedim.’’… şaka bir yana

elbette çok mutluyuz. Bir kere Bilal Sonses’e özel bir teşekkür gönderiyorum. Türk popuna yeni bir

ivme ve canlılık kazandırdı. Bu parça pop şarkılarına yeniden bir canlılık getirdi. Aslında Şubat 2020’de

çıkacak albümümü düşünürsek kendi kendimizi biraz zora soktuk. Ben ilk söylediğim şarkı

‘’Unutamam’’ gibi bir şarkı yapamam diye düşünüyordum. Gelgelelim Allah bize nicelerini nasip etti.

SAHNE SÖYLEMLER VE DEMEÇLER

Okan Sarıkaya açılış…

24. kez verdiğimiz ödüller bizim için son derece kıymetli. Burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı son

derece mutluyuz. Hoş geldiniz, iyice eğlenin lütfen keyfini çıkarın.

Ali Poyrazoğlu

-‘’Bilerek yapmadım, isteyerek olmadı. Turkcell’den dolayı oldu. Bu güne kadar 15.000 kayıt

seslendirdim. Son okuduğum 29 ekimle ilgili kayıt belki de en özeliydi. Bu 29 ekim çok önemli bir

gündü. Çünkü uzun zamandır bu kadar coşkulu kutlayamamıştık 29 ekimi’’ diyerek Turkcell için

seslendirdiği metni okudu.

-Cumhuriyet bayramının her gün yaşamımıza itici güç olması dileklerimle, hepinize saygılarımı

sunuyorum.

Akın Akınözü

Çok heyecanlıyım. Buranın çok değişik bi ağırlığı varmış. Tüm set ekibimize teşekkür ediyorum benim

bu heyecanı yaşamamda katkıları olduğu için.

Çağlar Ertuğrul

Doğum günümde beni yalnız bırakmadığınız için teşekkürler. Aldığım en güzel doğum günü

hediyelerinden biri oldu bu ödül.

Summer Cem

Yılın rap şarkısı ve şarkıcısı tamam tamam ile iki ödül aldı. Double yaptı. Şarkısını söyleyerek herkesi

coşturdu.

Yılın şarkısı Yaramızda Kalsın Merve özbey

Bu şarkı elime geldiğinde Onur Can hayattaydı. Ömrüm yettiği sürece onu ve hatırasını yaşatmaya

devam edecegim . (Yaramızda kalsın şarkısını playback olarak seslendirdi.)

Sııla Gençoğlu

Nereden bakarsanız bakın yazdıgınız çizdiğiniz herşeyin bir anlamı var. Bu ödüle bizi layık gören

herkese sonsuz teşekkürler.

Mustafa Sandal

İçeri girdiğim an ailemi görür gibi oldum. Öylesine sıcak bir duygu kapladı içimi. benim için çok özel bir

ödül. Bu sene çok yoruldum benim için iyi oldu bu ödül.

Cengiz Kurtoğlu – Hakan Altun

Sokakta sürekli bizi takip eden, gecesini gündüzüne katan emekçilerimize çok teşekkür ederiz. (Çıplak

sesle düet yaptılar bu düete Doğa Rutkay’da dahil olarak sürpriz yaptı.)

Mustafa Ceceli

Sürpriz yaparak Mustafa Ceceli memleketim şarkısını söyledi. Bütün salon eşlik etti.

juri özel ödülü Polat Yağcı

(Mustafa Sandal, Hakan Altun ve Cengiz Kurtoğlu’nu sahneye davetti.) Ödülü almamda arkadaşlarım

emegi çok büyük. Onlar olmasa bu ödülleri alamazdım. Bizlerle birlikte aynı yolda yürüyen herkese

teşekkürler.

Ece üner

(Doğa rutkaya burcunu sordu akrep yanıtını alınca ‘’Akrepler fırlamadır’’ Dedi.) Ben hep böyleydim.

İğnelemeyi seviyordum ama özellikle kızım güneş olduktan sonra herhangi bir haberi sunarken onun

gözünün içine bakarcasına sunuyorum.

Buket Aydın

Bi ödülüm olsa bende Ece Ünere verirdim. Mesleki dayanışma çok önemli ve ben bunu çok

önemsiyorum. Ödülü tüm kadın meslektaşlarım adına alıyorum. Medyada kadın olmak çok zor, biz

birbirimizi biliyoruz. Herkese onsuz teşekkürler.

Juri özel ödülü Okan Bayulgen

Öncelikle Can Yaman’a teşekkür ederim. Bu sene adalelerini inanılmaz derece geliştirdi. Dikkat

ederseniz özel. Her zaman özel olmak ister insan.

Türkiyenin Sanat elçisi Karsu Dönmez

Anne ve babama çok teşekkür ederim. 22 yıl önce para biriktirmişler ve araba almak yerine bana

piyano aldılar. Ve bugun ben buradayım. Albüm çok iyi gidiyor ve çok yakın zamanda dünya turuna

çıkacağız. Türkiyenin gönüllü kültür elçisi olmak benim için büyük bir onur.

Yılın erkek sinema oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ

Bu benim mgd den aldığım ikinci ödülüm. Bu ödüle beni layık gordugunuz için teşekkür ederim.

Yılın müzikali Alice müzikali

(Serenay sarıkaya geceye süper minisi il damga vurdu.) Serenay Sarıkaya; İkinci sezonumuzda bizim

için çok özel bir ödül oldu. Bize böyle bir şans veren tüm ekip arkadaşlarmıza teşekkür ederiz.

Şükrü özyıldız; Önce bir hayaldi ve biz bu hayalin peşinden gittik. Bu hayali gerçekleştirmemizde

emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Yılın en iyi dizi oyuncusu erkek Kerem Alışık

Avucumda tuttuğum ödül çok değerli. Benim için herşey… Adını her şey koydum onun. Birini çok

sevmek gibi bir şey bu ödül.

Gecede ödül alanların tam listesi şöyle:

Türkiye’nin Marka Yüzü

Turkcell

Türkiye’nin Sanat Elçisi

Karsu

Yılın Drama Dizisi

Mucize Doktor

Yılın Drama Dizisi Kadın

Deniz Uğur

Yılın Drama Dizisi Erkek

Akın Akınözü

Yılın Romantik Komedi Dizisi

Her Yerde Sen

Yılın Romantik Komedi Kadın

Burcu Özberk

Yılın Romantik Komedi Erkek

Çağlar Ertuğrul

Yılın Dijital Platform Dizisi

Hakan Muhafız

Yılın Dijital Platform Dizisi Kadın

Hazar Ergüçlü

Yılın Dijital Platform Dizisi Erkek

Çağatay Ulusoy

Yılın Eğlence Programı

Güldür Güldür

Yılın Sabah Kuşağı

2. Sayfa

Yılın Rap Şarkısı

Easy Easy – Summer Cem

Yılın Rap Şarkıcısı

Summer Cem

Yılın Şarkısı

Yaramızda Kalsın – Merve Özbey

Yılın Kadın Yorumcusu

Sıla

Yılın Erkek Yorumcusu

Mustafa Sandal

Yılın Arabesk Fantezi Kadın

Ebru Yaşar

Yılın Alternatif Yorumcusu

Aydoğan Topal

Yılın Proje Albümü

Usta Çırak – Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun

MGD Jüri Özel Ödülü

Polat Yağcı

Yılın Çıkış Yapan Yorumcusu

Nihan Akın

Yılın Haber Spikeri Kadın

Ece Üner

Yılın Haber Spikeri Erkek

Salih Nayman

Yılın Program Sunucusu Kadın

Buket Aydın – 40 – CNN Türk

Yılın Program Sunucusu Erkek

Mesut Yar – Burada Laf Çok – 360 TV

Yılın Haber Tartışma Programı Kadın

Simge Fıstıkoğlu – Bana Söz ver – NTV

Yılın Haber Tartışma Programı Erkek

Fatih Altaylı – Teke Tek – Habertürk

Yılın Haftasonu Sohbet Programı

Günaydın Haftasonu

Yılın Magazin Programı

HT Life – Bloomberght

MGD Jüri Özel Ödülü

Okan Bayülgen

Yılın Tiyatro Oyuncusu Erkek

Kerem Alışık

Yılın Tiyatro Oyuncusu Kadın

Funda Eryiğit

Yılın Tiyatro Oyunu

Fotoğraf 51

Yılın Müzikali

Alice

Yılın Sinema Filmi

Organize İşler Sazan Sarmalı

Yılın Sinema Yönetmeni

Yılmaz Erdoğan

Yılın Sinema Oyuncusu Kadın

Bensu Soral

Yılın Sinema Oyuncusu Erkek

Kıvanç Tatlıtuğ

Yılın En İyi Dizisi

Bir Zamanlar Çukurova

Yılın En İyi Dizi Oyuncusu Kadın

Vahide Perçin

Yılın En İyi Dizi Oyuncusu

Kerem Alışık

Yazılı Basın Röportaj

Takvim Gazetesi – Doğan Savaş

Hürriyet Gazetesi – Deniz Boy

Sabah Gazetesi – Hakan Uç

Yazılı Basın Röportaj

Sabah Gazetesi – Tuba Kalkıç

Milliyet Gazetesi – Senem Aydın

Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki – Barbaros Tapan

Hürriyet Gazetesi – Cengiz Semercioğlu

Yazılı Basın Haber (Birinci Kısım)

Akşam Gazetesi – Erçin Dağ

Sabah Gazetesi – Evren Abdullahoğlu

Sabah Gazetesi Ömer Karahan

Güneş Gazetesi – Yasemin İlan

Akşam Gazetesi – Bilgen Bülbül

Yazılı Basın Haber (İkinci Kısım)

Hürriyet Gazetesi – İsmail Bayrak

Hürriyet Gazetesi – Sinem Vural

Posta Gazetesi – Halil Kalmuk

Yenibirlik Gazetesi – Gülay Yücel

Posta Gazetesi – Ali Keser

Milliyet Gazetesi – Umut Ünver

TV Röportaj

Yılın Röportajı

Show TV Haber Sürprizi – Ömür Sabuncuoğlu

TV Haber

TV 100 – Nuri Altuntaş

Beyaz TV – Uğur Kotan

Kanal D Magazin – Erman Sustam

TV Görüntü

Kanal D Magazin – Barış Agil

Show TV Pazar Sürprizi – Onur Aydın

TV’de Yılın Magazin Olayı

Show TV Pazar Sürprizi – Atakan Makar

İnternet Haber

Snob Magazin – Tarkan Abdullahoğlu

Ayaklı Gazete – Yüksel Yavuz

Habertürk – Hakan Yağcı

Habertürk – Mehmet Çalışkan

Basın Meslek Onur Ödülü

Atılay Kandemir

Aydın Hamza

Gökhan Kimsesizcan

Mahmut Ali Özyön

Salih Keçeci

Suat Ekiz