MGD ‘24. Altın Objektif Ödülleri’ sahiplerini buldu

Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği ’24. Altın Objektif Ödülleri’ muhteşem bir organizasyonla sahiplerini buldu.
Her yıl MGD tarafından düzenlenen tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasından ünlü isimlerin ödüllendirildiği “Altın Objektif Ödül Töreni”ne bu yıl da ilgi yoğundu.
Kırmızı halı seremonisiyle başlayan gece, MGD Başkanı Okan Sarıkaya ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde, Doku Tıp Merkezi ana sponsorluğunda ve Netflix’in sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da gerçekleştirildi. Gecenin sunuculuğunu Doğa Rutkay ile Hakan Bilgin üstlendi.
Magazin Gazetecileri Derneği 24. Altın Objektif Ödül Töreni’nde gecenin ilk ödülünü yazılı basın fotoğraf ödülerini Burhan Akdağ verdi. Turkcell’in 29 Ekim için yazdığı şiiri tiyatrocu Ali Poyrazoğlu okudu.
Ödüler alkışlar arasında sahiplerini buldu
Türkiye’nin sanat elçileri Karsu ve Summer Cem’in şarkılarıyla keyifli dakikaların yaşandığı organizasyona, izlenme rekorları kıran ve gecede ödül alan Mucize Doktor, Her Yerde Sen ve Bir Zamanlar Çukurova’da dizilerinin ekipleri damga vurdu.
“Yılın Şarkısı” kategorisinde Merve Özbey’in “Yaramızda Kalsın” isimli şarkısı ödüle layık görülürken, “Yılın Proje Albümü” kategorisinde “Usta Çırak” albümü ile Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun ödüle layık görüldü. “En İyi Kadın Yorumcu” ödülünün sahibi Sıla olurken, “En İyi Erkek Yorumcu” ödülünü Mustafa Sandal, “En İyi Arabesk Fantezi Müzik” ödülüne ise Ebru Yaşar layık görüldü. “En İyi Kadın ve Erkek Tiyatro Oyuncusu” kategorilerinde ise Funda Eryiğit ve Kerem Alışık kategorinin seçilen isimleri oldu.
“En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncusu” Deniz Uğur seçilirken, “En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu” ödülüne ise Akın Akınözü layık görüldü.
“Yılın Drama Dizisi” kategorisindeki ödülü “Mucize Doktor” alırken, “Yılın Romantik Komedi Dizisi” ödülünü “Her Yerde Sen” dizisi aldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Yılmaz Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı “Organize İşler Sazan Sarmalı” ise “Yılın Sinema Filmi” seçildi.
“Yılın Dizisi” seçilen “Bir Zamanlar Çukurova” nın başrol oyuncusu Vahide Perçin “Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu” ödülünü göğüslerken, Kerem Alışık ise “Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.
“MGD Jüri Özel Ödülü”nün sahibi ise, Okan Bayülgen oldu. Gecenin bir önemli ödülü de Türkiye’nin marka yüzü oldu, bu ödüle Turkcell layık görüldü.
KIRMIZI HALI RÖPORTAJLAR VE DEMEÇLER
Cağlar Ertuğrul
Doğum günümde aldığım en iyi hediye. İyi ki doğum günümde buradayım. Partnerim buraya gelmeyi çok istedi ama hastalığı nedeniyle burada olamıyor. Hatta iki gün set bile tatil edildi. O sağlığına kavuşsun da önemli olan o. Diziye yaz dizisi olarak başladık ama kafam hiç o şekilde işlemedi. Kış dizilerinin seyirciyi çeken bir draması var. Biraz düşüş olsa da bu sezon ile alakalı bir durum diye düşünüyorum.
Merve Özbey
Onurcan bizim için her zaman çok önemli. Onun sayesinde ödüller alıyoruz. Bunu asla unutmamak lazım. Türkiye’deki ödül törenlerinin hakkaniyetine inancımı yitirdiğim günlerde aldığım bu ödül beni son derece mutlu ediyor. İnşallah Yaramızda Kalsın ile nice ödüller daha alacağız. -Kadın pop sanatçıları arasında tek başınıza yürüyorsunuz diyen muhabire; Ya bu sorular beni öldürecek. Ortada bir pasta var ve bu sefer şans bizim yüzümüze güldü. Bütün arkadaşlarımın yolu emeği izi açık olsun. Grip salgını beni de vurdu. Yorulduk biraz.
Kıvanç Tatlıtuğ
Bir yurtdışı tatili yaptım ve enerjim çok iyi. Yeni projelere odaklandım. Yıllardır hep birlikte, gerek sırt
sırta, gerek omuz omuz gerekse çeşitli zor zamanlarımızda sizlerde işlerinizi yapıyorsunuz. Ben kesinlikle her durumu anlayışla karşılıyorum. Buda tabi ki hepinizin mesleği. Bunun içinde bizim hoşumuza gidecek şeyleri yazmaları kadar yazmamaları da var. Bu gayet normal. Benim açımdan yıllardır hiçbir problem olmadı. Başak Dizer’i soran muhabirlere ‘’işi vardı.’’ Yanıtını verdi.
Deniz Uğur
Çok mutluyum. İnsanın başarısının takdir edilmesi çok güzel. Bu başarıyı muhteşem emekçilere, çalışma arkadaşlarıma borçluyum. Bütün sektör emekçilerine de selam olsun. Set sürelerinin uzun olması kolay bir iş değil ama insanın sevdiği işi yapması durumu kolaylaştıran bir faktör.
Ebru Yaşar
Mgd en kıymetli ödül törenlerimizden. Layık gören herkese teşekkür ediyorum. Yeni çıkar şarkısını soran muhabirlere; Benim açımdan şahane, kıymetli bir şarkı. Tabi ki Feridun Bey’in sevenlerinden de tepki gösterenler var, beğenenler var. Fakat ben onlara da hak veriyorum. Sonuçta ben sevdiğim ve hissettiğim bir projeyi hayata geçirdim. Feridun Bey’e çok teşekkür ediyorum. Hava şartları ve saha çok elverişliydi. Şimdi önümüzdeki şarkılara bakacağız. İsimler yaşatır. Çocuklar gibi aynı. Şarkıların isimleri de bazen karakterlerini belli eder. Ben bu kadar tepki çekeceğini düşünmemiştim. Önemli olan bir şeyleri yeniden gündeme getirmek, dinlenebilir hale getirmek ve hatırlatmaktır. Sanat adına güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum.
Sıla
(Kapı önündeki 1956 model Cadillac ile fotoğraf çektirerek klasik arabalara bayıldığını söyledi. Binip gitsem mi? Esprisi ile herkesi güldürdü) Çokça sevgiyle karşılaşmak benim için çok özel ve kıymetli. Bugün burada sizlerle birlikte olmak benim için ayrıca bir mutluluk. Saçlarını değiştirdiğini söyleyen muhabire; Aslında değiştirmiyorum. Siz abartıyorsunuz tatlı tatlı. Sadece iki model yapıyorum son dönemlerde.
Evlilik haberlerini soran muhabirlerine;
Vallahi bende bilmiyorum ki… Nasip kısmet her şey. Bu tip şeyleri çok fazla konuşmamakta
fayda var. Sizden takip ediyoruz olayı. Geçen bir tarih verildi ama o gün Cumhuriyet Balosundaydık
biz.
Yeni albümünü soranlara;
Çok tatlı bir albüm çalışması içindeyiz. Hali hazırda yeni şarkılar yazıyorum. Ne kadar çok
şarkıları bölmeyi denesemde bir türlü alışamadım bu yüzden albüm yapacağım sanırım. İnsanlar
alışmış beni çok şarkılı albümlerle görmeye. Benimde gönlüm çok şarkılı bir albümden yana.
Alışamadım single lara bir türlü.
Reklam filmi ve oyunculuk sorularına;
Oyunculukla ilgili herhangi bir öngörüm yok. Ama neden olmasın.
Reklam filmindeki gibi fotorafçılığa meraklı mısınız? Böyle bir hobiniz var mı? Sorusuna;
Aslında bu konuda çok meraklı ve yetenekli sayılmam. Ama dijital dünyanın elverdiği ölçüde bende
kendi çapımda bir şeyler yapıyorum zaman zaman.
Mustafa Ceceli
Yanlış hatırlamıyorsam ilk 2010 yılında ödül almıştım Mgd’den. Ben işin arka planını çok iyi bilen
biriyim. Sizlerin 5 dakikalık bir görüntü için neler çektiğinizi çok işyi biliyorum. Beraber bir yolculuk
yapıyoruz, şaka maka 12 yıl olmuş ben şarkı söylemeye başlayalı. O yüzden Mgd’nin benim için ayrı
bir önemi var. Fikret Şeneş proje albümü ile alacağım ödülde ayrıca bir kıymet arz ediyor. İçerisinde
yok yok. Bende ‘’Düşünme hiç’’şarkısını yeniden seslendirdim.
Listelerde Bedel ve Mühür şarkısının birbiri ile yarışmasını soran muhabire;
Selin’de bu durumu tiye aldı. ‘’Hem birinci hem ikinci olunca Guinness mi veriyorlar?’’ eklinde bir
story attı. Bende ‘’O öyle olmuyor on şarkının da sana ait olması gerekiyor dedim.’’… şaka bir yana
elbette çok mutluyuz. Bir kere Bilal Sonses’e özel bir teşekkür gönderiyorum. Türk popuna yeni bir
ivme ve canlılık kazandırdı. Bu parça pop şarkılarına yeniden bir canlılık getirdi. Aslında Şubat 2020’de
çıkacak albümümü düşünürsek kendi kendimizi biraz zora soktuk. Ben ilk söylediğim şarkı
‘’Unutamam’’ gibi bir şarkı yapamam diye düşünüyordum. Gelgelelim Allah bize nicelerini nasip etti.
SAHNE SÖYLEMLER VE DEMEÇLER
Okan Sarıkaya açılış…
24. kez verdiğimiz ödüller bizim için son derece kıymetli. Burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı son
derece mutluyuz. Hoş geldiniz, iyice eğlenin lütfen keyfini çıkarın.
Ali Poyrazoğlu
-‘’Bilerek yapmadım, isteyerek olmadı. Turkcell’den dolayı oldu. Bu güne kadar 15.000 kayıt
seslendirdim. Son okuduğum 29 ekimle ilgili kayıt belki de en özeliydi. Bu 29 ekim çok önemli bir
gündü. Çünkü uzun zamandır bu kadar coşkulu kutlayamamıştık 29 ekimi’’ diyerek Turkcell için
seslendirdiği metni okudu.
-Cumhuriyet bayramının her gün yaşamımıza itici güç olması dileklerimle, hepinize saygılarımı
sunuyorum.
Akın Akınözü
Çok heyecanlıyım. Buranın çok değişik bi ağırlığı varmış. Tüm set ekibimize teşekkür ediyorum benim
bu heyecanı yaşamamda katkıları olduğu için.
Çağlar Ertuğrul
Doğum günümde beni yalnız bırakmadığınız için teşekkürler. Aldığım en güzel doğum günü
hediyelerinden biri oldu bu ödül.
Summer Cem
Yılın rap şarkısı ve şarkıcısı tamam tamam ile iki ödül aldı. Double yaptı. Şarkısını söyleyerek herkesi
coşturdu.
Yılın şarkısı Yaramızda Kalsın Merve özbey
Bu şarkı elime geldiğinde Onur Can hayattaydı. Ömrüm yettiği sürece onu ve hatırasını yaşatmaya
devam edecegim . (Yaramızda kalsın şarkısını playback olarak seslendirdi.)
Sııla Gençoğlu
Nereden bakarsanız bakın yazdıgınız çizdiğiniz herşeyin bir anlamı var. Bu ödüle bizi layık gören
herkese sonsuz teşekkürler.
Mustafa Sandal
İçeri girdiğim an ailemi görür gibi oldum. Öylesine sıcak bir duygu kapladı içimi. benim için çok özel bir
ödül. Bu sene çok yoruldum benim için iyi oldu bu ödül.
Cengiz Kurtoğlu – Hakan Altun
Sokakta sürekli bizi takip eden, gecesini gündüzüne katan emekçilerimize çok teşekkür ederiz. (Çıplak
sesle düet yaptılar bu düete Doğa Rutkay’da dahil olarak sürpriz yaptı.)
Mustafa Ceceli
Sürpriz yaparak Mustafa Ceceli memleketim şarkısını söyledi. Bütün salon eşlik etti.
juri özel ödülü Polat Yağcı
(Mustafa Sandal, Hakan Altun ve Cengiz Kurtoğlu’nu sahneye davetti.) Ödülü almamda arkadaşlarım
emegi çok büyük. Onlar olmasa bu ödülleri alamazdım. Bizlerle birlikte aynı yolda yürüyen herkese
teşekkürler.
Ece üner
(Doğa rutkaya burcunu sordu akrep yanıtını alınca ‘’Akrepler fırlamadır’’ Dedi.) Ben hep böyleydim.
İğnelemeyi seviyordum ama özellikle kızım güneş olduktan sonra herhangi bir haberi sunarken onun
gözünün içine bakarcasına sunuyorum.
Buket Aydın
Bi ödülüm olsa bende Ece Ünere verirdim. Mesleki dayanışma çok önemli ve ben bunu çok
önemsiyorum. Ödülü tüm kadın meslektaşlarım adına alıyorum. Medyada kadın olmak çok zor, biz
birbirimizi biliyoruz. Herkese onsuz teşekkürler.
Juri özel ödülü Okan Bayulgen
Öncelikle Can Yaman’a teşekkür ederim. Bu sene adalelerini inanılmaz derece geliştirdi. Dikkat
ederseniz özel. Her zaman özel olmak ister insan.
Türkiyenin Sanat elçisi Karsu Dönmez
Anne ve babama çok teşekkür ederim. 22 yıl önce para biriktirmişler ve araba almak yerine bana
piyano aldılar. Ve bugun ben buradayım. Albüm çok iyi gidiyor ve çok yakın zamanda dünya turuna
çıkacağız. Türkiyenin gönüllü kültür elçisi olmak benim için büyük bir onur.
Yılın erkek sinema oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ
Bu benim mgd den aldığım ikinci ödülüm. Bu ödüle beni layık gordugunuz için teşekkür ederim.
Yılın müzikali Alice müzikali
(Serenay sarıkaya geceye süper minisi il damga vurdu.) Serenay Sarıkaya; İkinci sezonumuzda bizim
için çok özel bir ödül oldu. Bize böyle bir şans veren tüm ekip arkadaşlarmıza teşekkür ederiz.
Şükrü özyıldız; Önce bir hayaldi ve biz bu hayalin peşinden gittik. Bu hayali gerçekleştirmemizde
emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
Yılın en iyi dizi oyuncusu erkek Kerem Alışık
Avucumda tuttuğum ödül çok değerli. Benim için herşey… Adını her şey koydum onun. Birini çok
sevmek gibi bir şey bu ödül.
Gecede ödül alanların tam listesi şöyle:
Türkiye’nin Marka Yüzü
Turkcell
Türkiye’nin Sanat Elçisi
Karsu
Yılın Drama Dizisi
Mucize Doktor
Yılın Drama Dizisi Kadın
Deniz Uğur
Yılın Drama Dizisi Erkek
Akın Akınözü
Yılın Romantik Komedi Dizisi
Her Yerde Sen
Yılın Romantik Komedi Kadın
Burcu Özberk
Yılın Romantik Komedi Erkek
Çağlar Ertuğrul
Yılın Dijital Platform Dizisi
Hakan Muhafız
Yılın Dijital Platform Dizisi Kadın
Hazar Ergüçlü
Yılın Dijital Platform Dizisi Erkek
Çağatay Ulusoy
Yılın Eğlence Programı
Güldür Güldür
Yılın Sabah Kuşağı
2. Sayfa
Yılın Rap Şarkısı
Easy Easy – Summer Cem
Yılın Rap Şarkıcısı
Summer Cem
Yılın Şarkısı
Yaramızda Kalsın – Merve Özbey
Yılın Kadın Yorumcusu
Sıla
Yılın Erkek Yorumcusu
Mustafa Sandal
Yılın Arabesk Fantezi Kadın
Ebru Yaşar
Yılın Alternatif Yorumcusu
Aydoğan Topal
Yılın Proje Albümü
Usta Çırak – Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun
MGD Jüri Özel Ödülü
Polat Yağcı
Yılın Çıkış Yapan Yorumcusu
Nihan Akın
Yılın Haber Spikeri Kadın
Ece Üner
Yılın Haber Spikeri Erkek
Salih Nayman
Yılın Program Sunucusu Kadın
Buket Aydın – 40 – CNN Türk
Yılın Program Sunucusu Erkek
Mesut Yar – Burada Laf Çok – 360 TV
Yılın Haber Tartışma Programı Kadın
Simge Fıstıkoğlu – Bana Söz ver – NTV
Yılın Haber Tartışma Programı Erkek
Fatih Altaylı – Teke Tek – Habertürk
Yılın Haftasonu Sohbet Programı
Günaydın Haftasonu
Yılın Magazin Programı
HT Life – Bloomberght
MGD Jüri Özel Ödülü
Okan Bayülgen
Yılın Tiyatro Oyuncusu Erkek
Kerem Alışık
Yılın Tiyatro Oyuncusu Kadın
Funda Eryiğit
Yılın Tiyatro Oyunu
Fotoğraf 51
Yılın Müzikali
Alice
Yılın Sinema Filmi
Organize İşler Sazan Sarmalı
Yılın Sinema Yönetmeni
Yılmaz Erdoğan
Yılın Sinema Oyuncusu Kadın
Bensu Soral
Yılın Sinema Oyuncusu Erkek
Kıvanç Tatlıtuğ
Yılın En İyi Dizisi
Bir Zamanlar Çukurova
Yılın En İyi Dizi Oyuncusu Kadın
Vahide Perçin
Yılın En İyi Dizi Oyuncusu
Kerem Alışık
Yazılı Basın Röportaj
Takvim Gazetesi – Doğan Savaş
Hürriyet Gazetesi – Deniz Boy
Sabah Gazetesi – Hakan Uç
Yazılı Basın Röportaj
Sabah Gazetesi – Tuba Kalkıç
Milliyet Gazetesi – Senem Aydın
Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki – Barbaros Tapan
Hürriyet Gazetesi – Cengiz Semercioğlu
Yazılı Basın Haber (Birinci Kısım)
Akşam Gazetesi – Erçin Dağ
Sabah Gazetesi – Evren Abdullahoğlu
Sabah Gazetesi Ömer Karahan
Güneş Gazetesi – Yasemin İlan
Akşam Gazetesi – Bilgen Bülbül
Yazılı Basın Haber (İkinci Kısım)
Hürriyet Gazetesi – İsmail Bayrak
Hürriyet Gazetesi – Sinem Vural
Posta Gazetesi – Halil Kalmuk
Yenibirlik Gazetesi – Gülay Yücel
Posta Gazetesi – Ali Keser
Milliyet Gazetesi – Umut Ünver
TV Röportaj
Yılın Röportajı
Show TV Haber Sürprizi – Ömür Sabuncuoğlu
TV Haber
TV 100 – Nuri Altuntaş
Beyaz TV – Uğur Kotan
Kanal D Magazin – Erman Sustam
TV Görüntü
Kanal D Magazin – Barış Agil
Show TV Pazar Sürprizi – Onur Aydın
TV’de Yılın Magazin Olayı
Show TV Pazar Sürprizi – Atakan Makar
İnternet Haber
Snob Magazin – Tarkan Abdullahoğlu
Ayaklı Gazete – Yüksel Yavuz
Habertürk – Hakan Yağcı
Habertürk – Mehmet Çalışkan
Basın Meslek Onur Ödülü
Atılay Kandemir
Aydın Hamza
Gökhan Kimsesizcan
Mahmut Ali Özyön
Salih Keçeci
Suat Ekiz
Önce Vatan Gazetesi