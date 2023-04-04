Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.906,33
ALTIN
1.223,34
DOLAR
19,23
STERLİN
23,99
EURO
21,01
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Metin Göç’ten yepyeni bir single: Eski Sen

Metin Göç, beğeni toplayan “Yastık İzi” single’ından sonra suskunluğunu yeni şarkısı “Eski Sen” ile bozdu. Başarılı müzisyen, klibinin yönetmenliğini de üstlendi.

04 Nisan 2023 Salı 10:09
2 Okunma
Metin Göç’ten yepyeni bir single: Eski Sen

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzik listelerini sallayan “Yastık İzi” şarkısının ardından yeni single’ı merakla beklenen Metin Göç, suskunluğunu bozdu. Genç sanatçı, “Eski Sen” adlı yeni bir single hazırladı. Çalışma, Fann Records etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı.

KLİBİNİ DE YÖNETTİ

Sözleri Yazgın Kaçak’a, müziği Mert Carim’e ait “Eski Sen”in aranjörlüğünü Miraç Kutlu yaptı. Şarkıya iddialı bir video klip çekildi. Metin Göç, klibinin yönetmenliğini Yazgın Kaçak’la birlikte üstlendi. Klibin görüntü yönetmenliğini ise Erol Göç yaptı. “Eski Sen”, 3 Nisan’da dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Klip Linki: https://youtu.be/xTpqE-sllPc

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Garip İnsan' filmi, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor
'Garip İnsan' filmi, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor
Özge Gürel MAG Nisan sayısına konuk oldu
Özge Gürel MAG Nisan sayısına konuk oldu
Mürsel Gür’ün Yeni Şarkısı ‘Anlamadı’ Tüm Dijital Platformlarda!
Mürsel Gür’ün Yeni Şarkısı ‘Anlamadı’ Tüm Dijital Platformlarda!
TIËSTO'DAN PARTİ MARŞI: ''ALL NIGHTER''
TIËSTO'DAN PARTİ MARŞI: ''ALL NIGHTER''
Golden Orkide Awards Of The Year Ödül gecesinde canlı performans olacak!
Golden Orkide Awards Of The Year Ödül gecesinde canlı performans olacak!
OYUNCULUĞU İLE SES GETİRDİ
OYUNCULUĞU İLE SES GETİRDİ
Ünlü şarkıcı Güliz Ayla sürpriz yaptı
Ünlü şarkıcı Güliz Ayla sürpriz yaptı
En Çok Dinlenen Kadın Sanatçı İrem Derici
En Çok Dinlenen Kadın Sanatçı İrem Derici
Serkan TUĞCU’nun “Gölgelerin Savaşı” filmi çekimleri tamamlandı
Serkan TUĞCU’nun “Gölgelerin Savaşı” filmi çekimleri tamamlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi