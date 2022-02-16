Metehan Parıltı'nın performansı büyük beğeni topladı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şöhret yönetimi ve menajerliği Leyla Albayrak tarafından yapılan Metehan Parıltı, dizide sergilediği başarılı performansı ile adından söz ettirdi ve rolü için uzun süre eğitimler alarak tüm bölüm çekimlerinde pedagog eşliğinde çalıştı.

12 yaşındaki genç yıldız Metehan Parıltı, 5 yıldır Leyla Albayrak bünyesinde oyunculuk eğitimlerini alarak kendini geliştirdi ve Kuzgun, Afilli Aşk, Kadın, Öğretmen, Mucize Doktor, Uyanış Büyük Selçukl, Anotherself, Kin ve Şöhretler Okulu Yarışıyor gibi önemli dizi ve film projelerinin ana kadrosunda yer aldı.