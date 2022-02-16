Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
813.14
DOLAR
13.63
STERLİN
18.50
EURO
15.52
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul Arel Üniversitesi 75 akademik personel alınacak
İstanbul Arel Üniversitesi 75...
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği...
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Metehan Parıltı'nın performansı büyük beğeni topladı

Show Tv'de geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan Oğlum dizisinin başrol çocuk oyuncusu Metehan Parıltı'nın dizideki çocuk katil rolündeki etkileyici oyunculuğu büyük ilgi gördü.

16 Şubat 2022 Çarşamba 12:10
Metehan Parıltı'nın performansı büyük beğeni topladı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şöhret yönetimi ve menajerliği Leyla Albayrak tarafından yapılan Metehan Parıltı, dizide sergilediği başarılı performansı ile adından söz ettirdi ve rolü için uzun süre eğitimler alarak tüm bölüm çekimlerinde pedagog eşliğinde çalıştı.

12 yaşındaki genç yıldız Metehan Parıltı, 5 yıldır Leyla Albayrak bünyesinde oyunculuk eğitimlerini alarak kendini geliştirdi ve Kuzgun, Afilli Aşk, Kadın, Öğretmen, Mucize Doktor, Uyanış Büyük Selçukl, Anotherself, Kin ve Şöhretler Okulu Yarışıyor gibi önemli dizi ve film projelerinin ana kadrosunda yer aldı. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Metehan ParıltıOğlum DizisiShow TVShow Tv Oğlum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatiç’den 14 Şubat'ta AŞK Sahnesi
Hatiç’den 14 Şubat'ta AŞK Sahnesi
CENK SARIKAYA ÖVGÜLERİ TOPLADI 
CENK SARIKAYA ÖVGÜLERİ TOPLADI 
NİLGÜN BALABAN'DAN İSTANBUL MODA FUARINDA GÖRKEMLİ DEFİLE!!!
NİLGÜN BALABAN'DAN İSTANBUL MODA FUARINDA GÖRKEMLİ DEFİLE!!!
Elif Buse Doğan, Çıldır Gölü’nde klip çekti
Elif Buse Doğan, Çıldır Gölü’nde klip çekti
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesi belli oldu
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesi belli oldu
Neslihan Atagül alkolsüz parfüm çıkaracak
Neslihan Atagül alkolsüz parfüm çıkaracak
Erhan Güler' in yeni teklisi 
Erhan Güler' in yeni teklisi 
Burak Kibar Yalnızlar Şehri şarkısı yayında
Burak Kibar Yalnızlar Şehri şarkısı yayında
Ünlü Kuaför Burhan Karataş Yardımseverliğiyle Dikkatleri Çekiyor!
Ünlü Kuaför Burhan Karataş Yardımseverliğiyle Dikkatleri Çekiyor!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma