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Meryem Sevilen yeni klibinde ‘Vakti miydi’ dedi

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10 Eylül 2021 Cuma 10:36
8 Okunma
Meryem Sevilen yeni klibinde ‘Vakti miydi’ dedi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Pandemiye döneminde de durmak bilmeden çalışıp yeni şarkılara imza atan güzel şarkıcı Meryem Sevilen, son çalışması olan ‘‘Vakti Miydi’’ adlı şarkısına klip çekti. Şarkının sosyal medyada dönmeye başlamasıyla birlikte yoğun bir ilgi görmesinden oldukça memnun görünen Sevilen; Pandemide  hiç boş durmadım, devamlı üretmekle vakit geçirdim. ‘‘Vakti Miydi’’ beklentimin de üstünde oldukça fazla ilgi görüyor ama yakında hayranlarımı çok sevindirecek yeni sürprizlerim var. Sahne çalışmalarından arta kalan zamanlarımı ya evde çalışarak, yada stüdyoda çalışarak değerlendiriyorum. Yoruluyorum ama okuduğum  eserlerime sevenlerimin yoğun ilgisi ile karşılığını fazlasıyla alıyorum… dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.09.2021 10:41
Anahtar Kelimeler:
Meryem SevilenVakti Miydi
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