Merve Özbey'in Beklenen Albümü Çıktı

İSTANBUL- Yeni albümü “Devran” çıkınca bir radyo programına katılan Merve Özbey, heyecanını müzik severlerle paylaştı. “Tüm ekibimle çok heyecanlıyız çünkü dört yıldır bu albüm için hazırlanıyorum.” dedi.

Albümde iki hareketli şarkının dışında diğer şarkıları slow olan Özbey hayranlarını uyardı;

Dikkat Sabah Dinlemeyin!!!!

“Sabahtan beri arkadaşlarım telefonla arayıp ağlıyorlar. Slow şarkılarımı dinleyip güne başlamışlar. Benden herkese tavsiye

ve uyarı sabahları beni dinlemeyin…yine de siz bilirsiniz” diyerek kahkaha attı.